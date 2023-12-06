Росія атакувала вночі Україну 48 ударними дронами

У ніч на середу, 6 грудня, російські війська атакували територію України 48-ма ударними дронами типу Shahed-136/131.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, дрони були запущені з двох напрямків - Курської області РФ та окупованого Криму.

Протиповітряній обороні (ППО) України вдалося знищити 41 безпілотник. Для цього залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував у своєму Telegram-каналі відео знищення дронів на Півдні країни.

Обласні військові адміністрації поки що не повідомляли про руйнування або постраждалих внаслідок атаки.

У ніч на 5 грудня РФ атакувала Україну 17-ма "шахедами", з яких ППО вдалося знищити 10. Зокрема, під удар потрапив інфраструктурний об'єкт на Львівщині.