Росія атакувала вночі Хмельниччину: постраждали 16 людей

Уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури Шепетівської громади. Мер Славути заявив про багато пошкоджень.

Російські війська в ніч на середу, 25 жовтня, вдарили по Хмельницькій області, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, уламки збитих цілей впали на території об'єкта критичної інфраструктури Шепетівського району. "Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби", - написав він у Facebook. Станом на ранок до лікарні звернулися 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями.

Мер Славути, яка розташована в Шепетівському районі, Василь Сидор заявив про "багато пошкоджень" на території громади, втім деталей не надав. Він запевнив, що водо-, газо- і теплопостачання буде надаватися, а також закликав допомагати літнім людям і дітям.

За словами мера міста, постраждалим надається медична допомога, але їхню кількість він не уточнив.

Під час повітряної тривоги вночі Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу атак РФ ударними дронами на Хмельниччині.

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