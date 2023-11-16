Росія атакувала вночі 18 дронами, українська ППО збила 16

Російські війська в ніч на четвер, 16 листопада, атакували Україну ударними дронами.

"Атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ) 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed. У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона", - повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

ППО знищила 16 "шахедів". Куди влучили два, які не вдалося збити, та чи були пошкодження внаслідок падіння уламків збитих дронів, не уточнюється.

Згодом Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок збиття одного дрона уламки пошкодили вантажний автомобіль, а водій отримав незначні тілесні ушкодження.

Також на території продовольчих складів уламками пошкоджене дахове покриття, вікна майстерні та триповерхової будівлі, сім ємностей для зберігання рослинної олії.

Місцева влада інших областей не звітувала про наслідки атаки та роботи ППО.

Ввечері в середу, 15 листопада, у Полтавській області знищили керовану ракету Х-59, а близько опівночі російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Харківській області зенітними керованими ракетами С-300. "Попередньо без жертв та постраждалих”, - зазначили в Повітряних силах.

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