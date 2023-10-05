Україну вночі атакували 29 російських дронів: є влучання

ППО збила 24 "шахеди". Є влучання в інфраструктурний об'єкт на Кіровоградщині.

У ніч на четвер, 5 жовтня, Росія з мису Чауда в анексованому нею Криму атакувала Україну 29 ударними дронами типу Shahed. Про це зранку повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Протиповітряна оборона (ППО) знищила 24 "шахеди": 10 в Миколаївській області, дев'ять - в Кіровоградській, п'ять - в Одеській.

"Ворог продовжує намагання нищити припортову та іншу інфраструктуру півдня, тероризує й центральні регіони", - пишуть Сили оборони Півдня.

За їхніми даними, є влучання в об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині. "Виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати, інформації про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Згодом це підтвердив і голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович. "Є влучання в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих і травмованих. За попередніми даними, цивільна інфраструктура не ушкоджена", - написав він у Telegram.

З повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма випливає, що в регіоні руйнувань внаслідок роботи ППО не було. Місцева влада Одещини поки що не звітувала про ситуацію.

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