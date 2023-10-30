Росія атакувала Україну вночі 12 дронами та двома ракетами

Українська ППО збили всі 12 російських "шахедів" і дві Х-59 в межах семи областей. Є пошкодження від падіння уламків.

Російські війська в ніч на понеділок, 30 жовтня, запустили по Україні 12 ударних безпілотників типу Shahed і дві керовані авіаційні ракети Х-59, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Ракети запустили з літаків з окупованих територій Запорізької області, "шахеди" - з Приморсько-Ахтарська в РФ.

Усі ракети та дрони знищила протиповітряна оборона (ППО) України в межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

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Внаслідок падіння уламків двох ракет у Дніпровському районі пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

На Миколаївщині падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило пожежу на складському приміщенні фермерського господарства Баштанського району. Займання оперативно ліквідували, постраждалих немає, написав голова ОВА Віталій Кім.

На Кіровоградщині минулося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури, зазначив голова ОВА Андрій Райкович.

На Хмельниччині також немає постраждалих чи пошкоджень об'єктів інфраструктури, розповів перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін.

Влада Херсонської, Черкаської та Житомирської областей поки що не звітувала про результати роботи ППО в їхніх регіонах.

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