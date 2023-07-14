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Росія атакувала Україну "шахедами" та влучила в Кривому Розі

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Російські війська запустили по Україні 17 ударних дронів Shahed, 16 з яких збила протиповітряна оборона. Водночас у Кривому Розі на Дніпропетровщині зафіксоване влучання в комунальне підприємство. Є постраждалий.

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Рятувальники на місці атаки в Кривому Розі у червні
Рятувальники на місці атаки в Кривому Розі у червніФото: Alina Smutko/REUTERS

Росія у ніч на п'ятницю, 14 липня, атакувала Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 17 ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Протиповітряна оборона (ППО) збила 16 з них, повідомляють в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний безпілотник, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня ППО вразила минулої доби", - йдеться в повідомленні. 

У Кривому Розі влучили в комунальне підприємство

Влучання бойового дрона зафіксували в комунальне підприємство в Кривому Розі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Одна адміністративна будівля знищена, ще три - понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - написав Лисак у Telegram. 

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок також атаки вибиті вікна в декількох десятках багатоквартирних і приватних будинків, у п'яти лікарнях і в чотирьох школах.

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Руйнації й загиблі після удару РФ по будинку в Кривому Розі

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