Росія атакувала Україну "шахедами" та влучила в Кривому Розі
Росія у ніч на п'ятницю, 14 липня, атакувала Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 17 ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Протиповітряна оборона (ППО) збила 16 з них, повідомляють в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
"В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний безпілотник, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня ППО вразила минулої доби", - йдеться в повідомленні.
У Кривому Розі влучили в комунальне підприємство
Влучання бойового дрона зафіксували в комунальне підприємство в Кривому Розі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Одна адміністративна будівля знищена, ще три - понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", - написав Лисак у Telegram.
Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок також атаки вибиті вікна в декількох десятках багатоквартирних і приватних будинків, у п'яти лікарнях і в чотирьох школах.
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