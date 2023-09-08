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Росія атакувала Україну дронами та ракетами: є влучання

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
8 вересня 2023 р.

Вночі російські війська атакували безпілотниками Одещину, зранку - ракетами Суми та Запоріжжя. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки. Відомо про постраждалих.

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Уламки "шахеда"
Уламки "шахеда" (ілюстративне фото з архіву)Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance

Російські війська в ніч на п'ятницю, 8 вересня, запустили по Одеській області 20 ударних дронів типу Shahed-136/131, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Запуски здійснювалися з південно-східного та південного напрямків - Приморсько-Ахтарська в РФ і мису Чауда в анексованому Росією Криму.

Сили протиповітряної оборони збили 16 безпілотників: 14 в Одеській області та два - в Миколаївській.

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П'ята атака на Одещину за тиждень

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер зазначив, що нічна атака стала вже п'ятою за тиждень. "Уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", - написав він у Telegram.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім про руйнування внаслідок збиття дронів не повідомляє.

Офіційної інформації щодо "прильотів" немає.

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Є влучання в Сумах та Запоріжжі

Зранку Росія атакувала ракетами Запоріжжя та Суми.

"Ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру", - повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Щонайменше одна людина постраждала.

У Сумах ракета влучила в приватні будинки в районі Козацького проспекту. "Деякі будинки пошкоджені, один - зруйнований. Усім постраждалим надається допомога", - написав мер міста Олександр Лисенко. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали пнад 20 осель та вісім автівок, виникла пожежа на значній площі.

Постраждали двоє людей. "Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 року народження) та жінку (1958 р.н)", - ідеться в повідомленні ДСНС. 

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Уламки "шахеда"

Росія атакувала Україну дронами та ракетами: є влучання

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