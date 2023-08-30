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Росія атакувала Україну 44 ракетами та дронами

Анастасія Шепелева
30 серпня 2023 р.

ППО знешкодила в чотирьох областях 43 повітряні цілі, запущені Росією вночі по Україні. Уламки пошкодили об'єкт інфраструктури і залізничне полотно в Житомирській області та впали на території кладовища в Київській.

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Дим над Києвом
Дим над Києвом 30 серпняФото: Gleb Garanich/REUTERS

Росія в ніч на середу, 30 серпня, запустила по Україні 44 крилатих ракети та ударних дрони, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса. 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 - з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ)", - ідеться в повідомленні.

Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 43 повітряні цілі в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Деталі щодо одного дрона, який не вдалося збити, не уточнюються. 

РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Житомирщині

Водночас голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко повідомив, що в регіоні збили "частину повітряних цілей".

За його словами, під атакою дронів опинився один з об'єктів інфраструктури. "Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували", - написав він у Telegram і додав, що жертв немає.

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На Київщині уламки впали на кладовище та будинки

На Київщині внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі та руйнування житлових будинків у Фастівському та Бучанському районах, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними начальника головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова, постраждалих немає.

Він також повідомив, що падіння уламків зафіксували на території кладовища, де сталось займання, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС.

Як повідомлялося, внаслідок нічної комбінованої атаки РФ на Київ загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. У Київській міській військовій адміністрації її назвали "найпотужнішою атакою з весни".

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