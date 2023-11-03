Нічна атака РФ дронами: є влучання в об'єкти інфраструктури

Війська РФ вночі випустили по Україні 40 безпілотників. Під ударом опинилися, зокрема, Харківщина, Одещина, Івано-Франківщина, Львівщина. Є влучання в об'єкти інфраструктури.

Російські в ніч на п'ятницю, 3 листопада, випустили по Україні 40 дронів типу Shahed-136/13 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона", - йдеться у повідомленні. Силам оборони України вдалося знищити 24 безпілотників та ракету Х-59. До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, спочатку російські військові скерували безпілотник на Харківський район Харківщини, внаслідок чого виникли пожежі у двох господарчих спорудах. Вже за годину атакували Харків. За словами Клименка, пошкоджено вісім житлових будинків, чотири автомобілі, господарча споруда та гараж. На території одного з коледжів частково зруйновано триповерхову будівлю. Також пожежі виникли у адмінбудівлі, СТО, приватному будинку, додав глава МВС.

На Херсонщині двоє постраждалих

На Херсонщині внаслідок удару по селу Урожайне Бериславського району постраждали дві людини, пошкоджень зазнали дев'ять приватних будинків.

На Донеччині росіяни обстріляли Бахмутський район - рятувальники загасили пожежу у приватному будинку.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що російські війська здійснили атаку на військовий об'єкт на території області, внаслідок чого виникла пожежа. "На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано", - написала вона у Telegram, не уточнивши інших подробиць або інформації про жертв.

Удари по об'єктам інфраструктури Одещини та Львівщини

За даними Клименка, на Одещині російські окупанти вдарили по території інфраструктурного об'єкта. Ніхто не постраждав. Який саме це був об'єкт, глава МВС не уточнив.

На Львівщині російські війська п'ять разів влучили в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив глава ОВА Максим Козицький. "На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували", - написав Козицький у Telegram, втім, в який саме об'єкт критичної інфраструктури були влучання, він не уточнив. Загалом на захід України прямували 16 російських ударних дронів, 11 з яких знищили на Львівщині, додав глава ОВА.

Коментуючи масовану атаку дронами, президент України Володимир Зеленський пообіцяв посилювати протиповітряну оборону та відповідати на напади російським окупантам. "Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу", - наголосив президент у Telegram вранці у п'ятницю.

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