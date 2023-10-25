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Росія атакувала територію поблизу Хмельницької АЕС

Анастасія Шепелева
25 жовтня 2023 р.

Внаслідок нічної атаки російськими дронами були пошкоджені вікна в двох корпусах Хмельницької атомної електростанції та лінії електропередачі, через що знеструмлені 1,8 тисячі споживачів у Нетішині та Славуті.

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Хмельницька АЕС
Хмельницька АЕС (архівне фото)Фото: Valeriy Solovyov/dpa/picture alliance

Російські війська в ніч на середу, 25 жовтня, завдали удару з дронів по території неподалік Хмельницької атомної електростанції (АЕС), повідомляється на сайті міністерства енергетики України.

"Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах", - ідеться в повідомленні.

Також через пошкодження ліній електропередачі знеструмлені 1,86 тисячі споживачів у Нетішині, де розташована АЕС, і в Славуті - за 20 кілометрів звідти. В обидвох населених пунктах живуть більшість працівників станції.

Нагадаємо, що РФ запустила вночі по Україні 11 ударних дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона (ППО) збила всі. Водночас внаслідок падіння уламків у Славуті пошкоджені 11 багатоквартирних і дев'ять приватних будинків, два навчальні заклади, адміністративна будівля відділу поліції, крамниця та автомобілі, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Постраждали 16 людей.

У Славуті та Нетішині вибуховою хвилею пошкодило також приміщення двох пожежно-рятувальних частин .

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