Росія атакувала Одещину, Нікополь та Херсон: є жертви

Російські війська запустили по Одещині дві Х-59, їх збила ППО. Внаслідок ударів по Херсону та Нікополю загинули двоє людей.

Російські війська у середу, 1 листопада, атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.Їх збила над морем зенітна ракетна Одеська бригада повітряного командування ''Південь''. Ракети були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, 1 листопада Росія вдарила по центру Херсона, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.

"Знову довкола апокаліптична картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите", - написав Прокудін у Telegram.

Також під вогнем РФ зранку 1 листопада опинився Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок удару з дрону одна людина загинула та шестеро поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджено приватне підприємство, аптеку, два магазини та п’ятиповерховий житловий будинок.

Нагадаємо, загалом вночі російські війська запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. З них сили протиповітряної оборони збили 18 "шахедів" та ракету. Читайте також: Росія вдарила по нафтопереробному заводу у Кременчуці