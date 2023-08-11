Атака РФ "Кинджалами": уламки впали на дитячу лікарню Києва

РФ ударила по Києву аеробалістичними ракетами "Кинджал". Уламки впали на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Тим часом у Москві помітили бойові дрони.

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

Під час повітряної тривоги зранку п'ятниці, 11 серпня, у Києві спрацювала протиповітряна оборона (ППО). Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ) напередодні, у напрямку Київщини зафіксували пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувача МіГ-31К.

В Оболонському районі на території дитячої лікарні впало декілька уламків збитих ракет, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Постраждалих і руйнувань немає, уточнив мер Києва Віталій Кличко.

Крім території лікарні, уламки виявили виявили на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів на Оболоні, а на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Люди не постраждали.

У Москві помітили бойові дрони

Тим часом у російській столиці тимчасово закрили аеропорт "Внуково" через загрозу атаки дронів, повідомили державним пропагандистським агентствам екстрені служби. Раніше в РФ помітили бойовий дрон, який прямував у напрямку Москви.

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