РФ ударила по Києву 20 безпілотниками. 15 дронів збили, але є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 19 грудня.

++07:35++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) обіцяє згодом надати зведену інформацію щодо російських ударів безпілотниками цієї ночі. Згідно з ранковим зведенням генштабу, 18 грудня війська РФ завдали чотирьох ракетних і семи авіаційних ударів з іранських дронів Shahed-136. Сім таких безпілотників вдалося збити.

Також російські солдати 55 разів обстріляли українську територію з реактивних систем залпового вогню минулої доби. ЗСУ за день відбили російські атаки в районах чотирьох населених пунктів Луганської області та 11 Донецької. Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки РФ та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Ракетні війська та артилерія вразили російський пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк".

++07:20++

Іранські дрони вночі збивали над Миколаївщиною, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Детальнішу інформацію він поки не надав.

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Атака дронів: на Київщині пошкоджені об'єкти інфраструктури

Внаслідок нічної атаки Росією дронами в Київській області пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки.

Відомо про двох постраждалих. "Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++07:07++

Росія атакувала дронами критичну інфраструктуру Києва

Вночі Росія запустила кілька хвиль іранських дронів Shahed-136 по Києву.

Всього в повітряному просторі українськорї столиці зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити. "На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Вибухи пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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