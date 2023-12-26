Росія атакує Херсонщину, є загиблі

Російські війська вдень у вівторок, 26 грудня, обстріляли села Микільське та Тягинка Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули дві людини, повідомив у Telegram глава Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Окупаційні війська атакували Херсонщину. Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 "прильотів". Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина", - зазначив Прокудін.

За даними глави Херсонської ОВА, протягом доби, що минула, російські війська здійснили 74 обстріли, випустили 391 снаряд з мінометів, артилерії, "градів", танків, авіації та дронів. "По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі. Через російську агресію одна людина дістала поранення", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, близько 18-ї години 23 грудня російські військові завдали масованого удару по критичній інфраструктурі Херсона, через що стався порив на газових мережах та виникла пожежа. Також під вогнем опинився один з медичних закладів міста, семеро людей було поранено. Крім цього, армія РФ у ніч на 24 грудня, завдала артилерійського удару по центру Херсона, внаслідок чого загинуло три людини.