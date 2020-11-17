Романа Віктюка поховають у Львові в сімейному склепі

Труну з тілом народного артиста України і РФ, театрального режисера Романа Віктюка буде відправлено на батьківщину до Львова наступного дня після прощання в театрі. Як повідомили ввечері у середу, 18 листопада, в театрі Віктюка, похований артист буде поруч з батьками, передає агентство "Інтерфакс".

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"Труна з тілом Романа Григоровича відправиться до Львова 21 листопада. Він буде похований поруч зі своїми батьками", - повідомили у театрі.

Церемонія прощання артистом пройде 20 листопада в його театрі з 11:00 до 15:00. Дата похорону ще не визначена.

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Раніше "Радіо Свобода" з посиланням на племінницю Віктюка, театральну діячку Катерину Віктюк повідомило, що режисер буде похований у сімейному склепі на Личаківському кладовищі у Львові поряд з батьками. Вона розповіла, що Віктюк заповідав, щоб його поховали поруч з батьками, тому сім'я виконає його заповіт.

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Як повідомлялося, Роман Віктюк помер у Москві 17 листопадау 84-річному віці після того, як був госпіталізований для відновлення після перенесеного COVID-19.

Він народився у 1936 році у Львові, навчався в Державному інституті театрального мистецтва в Москві, після чого працював у Львові, Одесі, Києві, Вільнюсі (Литва), Талліні (Естонія), Ризі (Латвія), різних містах РФ. Із 1970-х років ставив спектаклі у різних театрах Москви. У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль - "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки. У 1991 році відкрив у Москві власний Театр Романа Віктюка, який через п’ять років отримав статус державного.