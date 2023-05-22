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Роман Протасевич
Роман ПротасевичФото: Ramil Nasibulin/BelTA/REUTERS
ПолітикаБілорусь

Роман Протасевич повідомив про своє помилування

Валерій Сааков
5 год. тому

Ексголовред опозиційного білоруського каналу Nexta Роман Протасевич, раніше засуджений до восьми років ув'язнення, заявив, що підписав документи про своє помилування.

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Колишній головний редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, засуджений у Білорусі на початку травня до колонії за цілою низкою обвинувачень, заявив про своє помилування. "Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний", - заявив у понеділок, 22 травня, в інтерв'ю агентству БелТА колишній опозиційний активіст, який співпрацював після свого арешту з владою Білорусі.

Вирок Роману Протасевичу

Суд у Мінську 3 травня визнав Романа Протасевича винним у скоєнні цілої низки злочинів і засудив його до восьми років позбавлення волі. Виступаючи раніше з обвинуваченням, прокуратура просила суд врахувати, що колишній головний редактор Nexta виконав умови досудової угоди, й вимагала засудити його до десяти років ув'язнення. Тим часом засновник Nexta Степан Путило був засуджений до 20 років позбавлення волі, а колишній редактор Telegram-каналу Ян Рудик - до 19 років. Вони перебувають за кордоном, і їх судили заочно.

Суд у справі каналу Nexta розпочався в лютому 2023 року. Обвинуваченим інкримінували вчинення понад півтори тисячі злочинів, зокрема за статтями про організацію масових заворушень, заклики до санкцій щодо Білорусі, створення або керівництво екстремістським формуванням, а також змову з метою захоплення влади. Путила обвинуватили за 13 кримінальними статтями, Рудика - за 12, а Протасевича - за 11 статтями. У квітні суд посилив обвинувачення щодо Протасевича і закинув йому, крім "організації масових заворушень" і "змови з метою захоплення влади і розпалювання ворожнечі", також "повторне керівництво екстремістським формуванням".

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За даними слідства, Роман Протасевич у травні-вересні 2020 року був головним редактором каналу Nexta, який широко висвітлював протести в Білорусі після президентських виборів у серпні того ж року. У жовтні 2020-го Протасевич переїхав із Варшави до Вільнюса і до травня 2021-го відповідав за роботу Telegram-каналу "Беларусь головного мозга".

Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня 2021 року, коли білоруські диспетчери змусили літак авіакомпанії Ryanair, на якому він летів з Афін до Вільнюса, екстрено сісти в аеропорту через повідомлення про "мінування".

На борту перебувала подруга Протасевича - громадянка Росії Софія Сапега, яку також затримали. У травні 2022 року суд у Білорусі засудив її до шести років колонії у справі про "розпалювання ворожнечі". У квітні цього року в Білорусі запустили процедуру повернення дівчини в Росію.

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