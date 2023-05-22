Роман Протасевич повідомив про своє помилування

Ексголовред опозиційного білоруського каналу Nexta Роман Протасевич, раніше засуджений до восьми років ув'язнення, заявив, що підписав документи про своє помилування.

Колишній головний редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, засуджений у Білорусі на початку травня до колонії за цілою низкою обвинувачень, заявив про своє помилування. "Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний", - заявив у понеділок, 22 травня, в інтерв'ю агентству БелТА колишній опозиційний активіст, який співпрацював після свого арешту з владою Білорусі.

Вирок Роману Протасевичу

Суд у Мінську 3 травня визнав Романа Протасевича винним у скоєнні цілої низки злочинів і засудив його до восьми років позбавлення волі. Виступаючи раніше з обвинуваченням, прокуратура просила суд врахувати, що колишній головний редактор Nexta виконав умови досудової угоди, й вимагала засудити його до десяти років ув'язнення. Тим часом засновник Nexta Степан Путило був засуджений до 20 років позбавлення волі, а колишній редактор Telegram-каналу Ян Рудик - до 19 років. Вони перебувають за кордоном, і їх судили заочно.

Суд у справі каналу Nexta розпочався в лютому 2023 року. Обвинуваченим інкримінували вчинення понад півтори тисячі злочинів, зокрема за статтями про організацію масових заворушень, заклики до санкцій щодо Білорусі, створення або керівництво екстремістським формуванням, а також змову з метою захоплення влади. Путила обвинуватили за 13 кримінальними статтями, Рудика - за 12, а Протасевича - за 11 статтями. У квітні суд посилив обвинувачення щодо Протасевича і закинув йому, крім "організації масових заворушень" і "змови з метою захоплення влади і розпалювання ворожнечі", також "повторне керівництво екстремістським формуванням".

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За даними слідства, Роман Протасевич у травні-вересні 2020 року був головним редактором каналу Nexta, який широко висвітлював протести в Білорусі після президентських виборів у серпні того ж року. У жовтні 2020-го Протасевич переїхав із Варшави до Вільнюса і до травня 2021-го відповідав за роботу Telegram-каналу "Беларусь головного мозга".

Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня 2021 року, коли білоруські диспетчери змусили літак авіакомпанії Ryanair, на якому він летів з Афін до Вільнюса, екстрено сісти в аеропорту через повідомлення про "мінування".

На борту перебувала подруга Протасевича - громадянка Росії Софія Сапега, яку також затримали. У травні 2022 року суд у Білорусі засудив її до шести років колонії у справі про "розпалювання ворожнечі". У квітні цього року в Білорусі запустили процедуру повернення дівчини в Росію.

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