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Суховантаж з українською агропродукцією проходить Босфор Фото: Chris McGrath/Getty Images
ЕкономікаУкраїна

Роботу "зернового коридору" розблоковано - ООН

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Раніше українська сторона повідомляла про блокування Росією інспекцій суден з експортованою Україною агропродукцією.

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Спільний координаційний центр (СКЦ) відновив інспекції суден, що прямують з України з сільськогосподарською продукцією в рамках "Чорноморської зернової ініціативи", повідомляє у вівторок, 9 травня, Reuters з посиланням на ООН.

Між тим у турецькому міністерстві оборони підтвердили, що 10-11 травня Туреччина, РФ, Україна та ООН проведуть переговори щодо "зернової угоди".

Раніше міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що 8 травня РФ знову заблокувала роботу "зернової угоди", відмовившись реєструвати судна на вхід і здійснювати їх інспекції. За інформацією відомства, у територіальних водах Туреччини очікує на інспекцію 90 суден, із яких 62 - це судна, що йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного флоту, так і суден на вихід були припинені. Експорт української агропродукції "зерновим коридором" у квітні становив менше трьох мільйонів тонн.

5 травня повідомлялося, що Україна, Росія, Туреччина та ООНне змогли домовитися про надання дозволів для нових кораблів для безпечного експорту українського зерна. Раніше Москва пригрозила не подовжувати "зернову угоду" зі свого боку з 18 травня через обмеження, накладені на експорт російського зерна та добрив.

Читайте також: "Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

"Чорноморську зернову ініціативу" було укладено 22 липня 2022 рокув Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє 18 березня. При цьому Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, а Росія стверджує, що лише на 60.

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