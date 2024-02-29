Міжнародна група розслідуватиме воєнні злочини ще два роки

Шість країн ЄС, Європол, Євроюст та МКС допомогатимуть Україні документувати воєнні злочини Росії ще два роки, а також намагатимуться довести геноцид в діях РФ.

Сім країн-учасниць, представники Європолу, Євроюсту та офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) підписали у четвер, 29 лютого, угоду про продовження роботи Об'єднаної слідчої групи (JIT) щодо міжнародних злочинів, вчинених в Україні, ще на два роки.

"Попередні два роки показали небачений раніше прогрес для міжнародної юстиції. Це найбільша група з розслідування воєнних злочинів в історії, яка до того ж працює ще й в ході активної війни", - зазначив голова Євроюсту Ладіслав Хамран, виступаючи перед журналістами на конференції Офісу генпрокурора України, присвяченій розслідуванням злочинів проти культурної спадщини, в Києві.

JIT була створена в березні 2022 року за ініціативою Києва, зокрема для оперативного збору свідчень постраждалих від воєнних злочинів біженців з України. Зараз до її складу входять представники генеральних прокуратур України, Польщі, Литва, Естонії, Латвії, Словаччини та Румунії, офіс прокурора МКС, Європейська агенція зі співпраці у кримінальних розслідувань (Євроюст), а від жовтня 2023 року - ще й Європейська агенція з правоохоронної співпраці (Європол).

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В рамках роботи групи була створена спеціальна база даних для оперативного обміну доказами та свідченнями воєнних злочинів, а також центр розслідування злочину агресії РФ у Гаазі. В квітні 2023 року учасники JIT домовились про спільне розслідування ймовірного злочину геноциду проти українського народу.

"Сотні тисяч біженців з України продовжують лишатись у Польщі, і наші прокурори продовжують записувати їхні свідчення щодо злочинів російських військ, від яких вони втекли. Моя роль не тільки у підтримці цієї роботи, а й у посиленні розслідувань польськими правоохоронцями", - пообіцяв журналістам Адам Боднар, що від грудня 2023 року обіймає посаду міністра юстиції - генпрокурора Польщі.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін, відповідаючи на питання DW, зазначив, що задоволений складом комісії, а її розширення не планується. "Наші механізми допомагають у розслідуваннях не тільки правоохоронцям країн-учасниць, але й інших країн, де ведуться розслідування, вчинених в Україні злочинів", - пояснив він.

Переговори про трибунал щодо агресії з боку РФ тривають

Андрій Костін також висловив сподівання, що дискусії щодо формату майбутнього трибуналу про розслідування злочину агресії РФ завершаться цього року. Нині понад 40 країн узгоджують, чи переслідувати вище військово-політичне керівництво РФ за напад на Україну виключно в рамках міжнародного права, що потребує відповідного рішення Генасамблеї ООН, чи створити так званий гібридний трибунал - в межах української юрисдикції.

"Це складна дискусія і складне питання, оскільки злочин агресії вперше переслідується з часів Нюрнберзького трибуналу"- пояснив генпрокурор України.