 Робот-носильник сумок (19.10.2021) | Усі сюжети | DW | 19.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Усі сюжети

Робот-носильник сумок (19.10.2021)

Набридло самому тягати сумки? Можете завести механічного помічника. Щоправда, поки що підняти він може мало, а коштує багато. Але розробники кажуть, що це лише початок…

Дивитись відео 00:59

Інші сюжети Економіка

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021) 12.11.2021

Зміна клімату: як на Мальдівах вуглекислий газ під водою утримують (10.11.2021) 10.11.2021

Україна і зміна клімату: обіцянки замість досягнень? (09.11.2021) 09.11.2021

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021) 08.11.2021

Читайте також

Titel: Fokus Europa Litauen Start-ups Tags: Litauen, Start-ups

Литва: бум стартапів замість відтоку мізків (відео) 24.01.2020

Молоді литовці бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. Як стартапи та робота в IT-сфері допомагають повертати фахівців у країну, а влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу?