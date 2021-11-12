Робот-носильник сумок (19.10.2021)

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Набридло самому тягати сумки? Можете завести механічного помічника. Щоправда, поки що підняти він може мало, а коштує багато. Але розробники кажуть, що це лише початок…
Молоді литовці бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. Як стартапи та робота в IT-сфері допомагають повертати фахівців у країну, а влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу?
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