Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
У Німеччині наростає проблема дефіциту кадрів. Яким фахівцям із професійно-технічною освітою, отриманою за кордоном, простіше знайти роботу на німецькому ринку праці?
Позитивний список
Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?
Робота з металом
У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників
Електронна автоматизація
Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.
Будівництво
Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.
Фахівці із прокладання каналів
Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.
Сантехніка, опалення, вентиляція
Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.
Сфера транспорту
Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.
Медицина
Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.
Сфера інформаційних комунікацій та IT
Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.
Вимоги до іноземців
Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.