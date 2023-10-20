Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.