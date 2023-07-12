РНБО України закликає ухвалити закон про медичний канабіс

Війна актуалізувала питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу, вважають у Раді нацбезпеки і оборони України. Там закликали Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

Війна Росії проти України робить актуальнішим питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу. За наявними даними міністерства охорони здоров'я України (МОЗ), нині таких препаратів потребують понад два мільйони українців. Про це ідеться у дописі Ради національної безпеки та оборони України на її сайті у середу, 12 липня.

У РНБО наголошують, що продовження бойових дій призводитиме до зростання кількості людей з різними психологічними і психічними проблемами, які потребуватимуть рішень. Зважаючи на це, "Україна має застосувати найкращі і найефективніші медичні практики світу", наголошують у РНБО.

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Посилаючись на заклик президента України Володимира Зеленського легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво, у РНБО наголошують, що "доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами".

"Ухвалення законопроєкту № 7457 буде ще одним кроком у напрямку гуманізму та зорієнтованості на потреби людей, оскільки дозволить забезпечити контрольований обіг медичного канабісу, що вже реалізовано у понад 56 країнах світу", - підсумовують у РНБО.

Нагадаємо, у Верховній Раді України понад рік на розгляді перебуває законопроєкт уряду № 7457, який є другою спробою легалізувати виробництво медичних препаратів з конопель. Попередню, подану групою з понад 80 депутатів різних фракцій, Рада провалила в липні 2021 року.

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