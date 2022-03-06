РНБО показала мапу доріг і НП, які контролює РФ в Україні

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 7 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 6 березня читайте тут.
DW стежить за подіями понеділка, 7 березня (час київський)
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Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України оприлюднив мапу, яка "відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території". У повідомленні в Telegram наголошується, що "окупанти не контролюють території - вониі деякі населені пункти".