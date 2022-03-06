 РНБО показала мапу доріг і НП, які контролює РФ в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2022

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Новини

РНБО показала мапу доріг і НП, які контролює РФ в Україні

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 7 березня.

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DW стежить за подіями понеділка, 7 березня (час київський) 

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Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України оприлюднив мапу, яка "відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території". У повідомленні в Telegram наголошується, що "окупанти не контролюють території - вониі деякі населені пункти". 

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