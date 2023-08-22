"Різника" Суровікіна прибрали з посту головкому ПКС РФ - ЗМІ

Генерала Сергія Суровікіна звільнено з посади головкому ПКС РФ, повідомляють росЗМІ. За твердженнями джерел, його також усунули і від участі в керівництві окупаційними військами в Україні.

Колишнього очільника угруповання російських окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна звільнили з посади головнокомандувача Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ, повідомляє російське видання "РБК" з посиланням на джерела.

За їхнім твердженням, Суровікін звільнений "у зв'язку з переходом на іншу роботу", але й надалі "перебуває в розпорядженні" міністерства оборони РФ та наразі "у короткостроковій відпустці".

Після зняття з посади головкома ПКС Суровікін також перестав бути і заступником командувача окупаційних військ РФ, стверджують джерела. Цю посаду він обіймав з січня 2023 року, після того, як його усунули від керівництва армією вторгнення.

Він командував окупацінйними військами лише три місяці, з жовтня 2022 року. За цей час встиг "відзначитися" масованими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі України і виведенням підрозділів РФ з правобережжя Херсонщини.

Суровікін зник після "заколоту" Пригожина

Російські медіа неодноразово писали про його близькі стосунки з ватажком приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгеном Пригожиним, а також їхню конкуренцію за вплив на російську армію з начальником генштабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим і російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Після невдалого заколоту Пригожина у червні низка ЗМІ повідомляли про те, що Суровікіна затримали. Відтоді він не з'являвся на публіці, хоча достеменно не відомо, що саме з ним відбувалося. Одні медіа писали, що його утримують під вартою, інші - що хоч його й допитують, він обмежений у пересуванні, але не ув'язнений.

Репутація "різника" і "канібала"

У соцмережах Суровікіна часто називають "різником Сирії", "канібалом" або "генералом Армагеддон" через криваву репутацію. Він брав участь у Другій чеченській війні в 2004 і 2005 роках, а у війні в Сирії очолював російські збройні сили в 2017, а також у 2019-му.

Правозахисні організації звинувачують Суровікіна у відповідальності за воєнні злочини в Сирії та терор проти мирного населення. За даними Human Rights Watch, він бомбив лікарні в провінції Ідліб, попри те, що там перебувало багато дітей. За деякими даними, він, якщо і сам не віддавав такий наказ, то принаймні дозволив атаку хімічним газом проти сирійських цивільних.

Його також називають відповідальним за бомбардування міста Алеппо, яке російська авіація перетворила на руїни в 2016 році. У 2017 році за військові заслуги в Сирії Путін нагородив Суровікіна медаллю "Герой Росії".

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