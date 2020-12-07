Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Адвент символізує очікування Різдва. Традиції запалювати свічку в кожну з чотирьох неділь перед святом - близько 500 років. Її заснували північнонімецькі протестанти. Нині це народний звичай у Німеччині.
Свято наближається...
Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.
Свічки запалюють щонеділі
Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.
Засновники звичаю
Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.
Поширення звичаю
На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).
Боннський університет як "різдвяний вінок"
На надвеликий "різдвяний вінок" цього року вирішили перетворити історичну будівлю Палацу курфюрстів, в якій розташовано головний корпус університету в Бонні. Чотири вежі будівлі (на фото - одна з веж) наче "свічки" спалахуватимуть по черзі червоними вогнями. Освітлюватимуть їх потужними світлодіодними прожекторами. Обіцяють, що для цієї акції використовуватимуть стовідсотково "зелений" струм.
Схожі звичаї в інших країнах
Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.
Незвичні різдвяні гірлянди
Коронавірусна пандемія наклала свій відбиток і на нинішнє Різдво. Ось такими саморобними гірляндами з порожніх пляшок від вакцини BioNTech/Pfizer прикрасили один з центрів вакцинації в північнонімецькому місті Любек.
Свято наближається...
Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.
Свічки запалюють щонеділі
Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.
Засновники звичаю
Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.
Поширення звичаю
На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).
Боннський університет як "різдвяний вінок"
На надвеликий "різдвяний вінок" цього року вирішили перетворити історичну будівлю Палацу курфюрстів, в якій розташовано головний корпус університету в Бонні. Чотири вежі будівлі (на фото - одна з веж) наче "свічки" спалахуватимуть по черзі червоними вогнями. Освітлюватимуть їх потужними світлодіодними прожекторами. Обіцяють, що для цієї акції використовуватимуть стовідсотково "зелений" струм.
Схожі звичаї в інших країнах
Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.
Незвичні різдвяні гірлянди
Коронавірусна пандемія наклала свій відбиток і на нинішнє Різдво. Ось такими саморобними гірляндами з порожніх пляшок від вакцини BioNTech/Pfizer прикрасили один з центрів вакцинації в північнонімецькому місті Любек.