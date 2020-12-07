 Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок | Усі медіаформати | DW | 26.11.2021

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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

Адвент символізує очікування Різдва. Традиції запалювати свічку в кожну з чотирьох неділь перед святом - близько 500 років. Її заснували північнонімецькі протестанти. Нині це народний звичай у Німеччині.

  • Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до приходу Господа (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.

    Свято наближається...

    Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.

  • Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.

    Свічки запалюють щонеділі

    Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.

  • Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.

    Засновники звичаю

    Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.

  • На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).

    Поширення звичаю

    На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).

  • Боннський університет як різдвяний вінок

    Боннський університет як "різдвяний вінок"

    На надвеликий "різдвяний вінок" цього року вирішили перетворити історичну будівлю Палацу курфюрстів, в якій розташовано головний корпус університету в Бонні. Чотири вежі будівлі (на фото - одна з веж) наче "свічки" спалахуватимуть по черзі червоними вогнями. Освітлюватимуть їх потужними світлодіодними прожекторами. Обіцяють, що для цієї акції використовуватимуть стовідсотково "зелений" струм.

  • Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.

    Схожі звичаї в інших країнах

    Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.

  • Незвичні різдвяні гірлянди

    Незвичні різдвяні гірлянди

    Коронавірусна пандемія наклала свій відбиток і на нинішнє Різдво. Ось такими саморобними гірляндами з порожніх пляшок від вакцини BioNTech/Pfizer прикрасили один з центрів вакцинації в північнонімецькому місті Любек.


  • Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до приходу Господа (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.

    Свято наближається...

    Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.

  • Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.

    Свічки запалюють щонеділі

    Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.

  • Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.

    Засновники звичаю

    Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.

  • На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).

    Поширення звичаю

    На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).

  • Боннський університет як різдвяний вінок

    Боннський університет як "різдвяний вінок"

    На надвеликий "різдвяний вінок" цього року вирішили перетворити історичну будівлю Палацу курфюрстів, в якій розташовано головний корпус університету в Бонні. Чотири вежі будівлі (на фото - одна з веж) наче "свічки" спалахуватимуть по черзі червоними вогнями. Освітлюватимуть їх потужними світлодіодними прожекторами. Обіцяють, що для цієї акції використовуватимуть стовідсотково "зелений" струм.

  • Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.

    Схожі звичаї в інших країнах

    Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.

  • Незвичні різдвяні гірлянди

    Незвичні різдвяні гірлянди

    Коронавірусна пандемія наклала свій відбиток і на нинішнє Різдво. Ось такими саморобними гірляндами з порожніх пляшок від вакцини BioNTech/Pfizer прикрасили один з центрів вакцинації в північнонімецькому місті Любек.


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