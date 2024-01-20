Сунак розповів Шольцу про візит до Києва

Також прем'єр Великобританії Ріші Сунак поінформував канцлера ФРН Олафа Шольца про виділення Києву у 2024 році 2,9 млрд євро на військову допомогу.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провели телефонну розмову про ситуацію в Україні, про що у п'ятницю, 19 січня, повідомив Шольц на своїй сторінці в соцмережі X. Лондон і Берлін "мають продовжувати суттєво та стало підтримувати Україну" у розв'язаній Росією війні, зазначив канцлер у публікації.

Факт розмови підтвердив офіс британського прем’єра. Згідно з повідомленням відомства, Сунак обговорив з Шольцем свій нещодавній візит до Києва, під час якого він та український президент Володимир Зеленський підписали угоду про гарантії безпеки для обох країн. Крім того, Лондон поінформував Берлін про те, що у 2024 році виділить щонайменше 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,9 млрд євро) на військову допомогу Києву.

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Шольц і Сунак також обговорили "ширшу співпрацю" Німеччини та Великобританії у сфері оборони та безпеки, підтримку регіональної стабільності на Близькому Сході та міграційну кризу в Європі, пише офіс на Даунінг-стріт. Лідери країн наголосили на "важливості рішучих спільних дій на всьому континенті для боротьби з бандами, які займаються контрабандою людей".

Німеччина 2024 року виділить 7 млрд євро на військову допомогу Києву

Раніше пресслужба уряду ФРН повідомила, що Берлін майже вдвічі збільшить суму, яку планується виділити на військову допомогу Україні 2024 року. При проєктуванні бюджету Німеччини наприкінці 2023 року на цю мету було закладено 4 млрд євро, але пізніше уряд скоригував плани.

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Завдяки цьому, ФРН збільшить витрати на оборону до 2,1 відсотка свого ВВП - цього вимагають стандарти НАТО. Підтримка Києва з боку Берліна також стане найбільшою з початку війни РФ проти України - з 22 лютого 2022 року до грудня 2023-го Німеччина надала військову допомогу Києву на суму близько 6 млрд євро.