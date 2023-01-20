Рішення щодо передачі танків Україні не ухвалене - Пісторіус

Німеччина хоче консенсусу між союзниками щодо реекспорту бойових танків німецького виробництва, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн". Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 20 січня.

++16:45++

Німеччина надасть Україні новий пакет зброї та обладнання на мільярд євро, анонсував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він підтвердив, що Київ отримає від Берліна протиракетну систему Patriot, ще одну установку ППО IRIS-T, а також анонсував постачання ще семи зенітних самохідних установок Gepard.

Завдяки цьому "весняному пакету" загальний обсяг німецької військової допомоги Україні з початку повномасштабної російської агресії зросте до 3,3 мільярда євро, повідомляє Die Welt.

++16:30++

23 січня на раді міністрів закордонних справ країн Євросоюзу обговорюватимуть мирний план з 10 пунктів, запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє кореспондентка DW із посиланням на високопосадовця ЄС.

За його словами, глави МЗС країн ЄС обговорюватимуть цю тему вперше.

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++16:00++

Понад 237 випадків поширення російської дезінформації щодо України було задокументовано з лютого 2022 року експертами кампанії "ЄС проти дезінформації". З 2015 року було зареєстровано понад 5 500 таких випадків.

"Безпрецедентна за своїми масштабами кампанія з дезінформації проводилася Росією напередодні та під час її агресивної війни проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні за результатами моніторингу.

Кампанія "ЄС проти дезінформації" була заснована у 2015 році Європейською службою зовнішніх справ (European External Action Service). Серед її завдань - прогнозування та відповідь на російські кампанії з дезінформації, що впливають на Європейський Союз, його членів та інші країни регіону.

++15:40++

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що враження, що ФРН блокує передачу Україні танків Leopard 2, є хибним. "Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти", - заявив він у кулуарах зустрічі на американській авіабазі Рамштайн щодо координації військової допомоги Україні, повідомляє AFP.

Він зазначив, що Німеччина хоче консенсусу між союзниками щодо реекспорту бойових танків німецького виробництва, проте наразі жодного рішення під час обговорення цього питання в ході зустрічі ухвалено не було.

Водночас він заявив, що Німеччина готова "діяти швидко", якщо домовленість із союзниками щодо танків буде досягнута, повідомляє Reuters.

++15:20++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що країнам, які підтримують Україну, слід зосередитися не лише на наданні нового озброєння, а й на забезпеченні Києва боєприпасами для старих систем та допомозі в їх обслуговуванні. Про це він заявив на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де нині відбувається зустріч контактної групи з питань оборони України.

"Ми також маємо пам'ятати, що ми повинні не лише зосередитися на нових платформах, але і забезпечити, щоб усі платформи, які вже є, могли функціонувати належним чином", - сказав Столтенберг Reuters у кулуарах зустрічі.

++15:00++

Великобританія долучиться до групи країн, які шукають способи притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України, повідомило британське міністерство закордонних справ.

"Великобританія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, залучаючи нашу юридичну експертизу для вивчення варіантів забезпечення повної відповідальності лідерів Росії за їхні дії", - сказав міністр Джеймс Клеверлі.

Ця група, зокрема, оцінить доцільність створення нового "гібридного" трибуналу (спеціалізованого суду, інтегрованого в національну систему правосуддя України з міжнародними елементами) та розгляне інші можливості доповнити існуючі механізми розслідування воєнних злочинів.

++14:50++

Організація Об'єднаних Націй заявила, що сьогодні перший гуманітарний конвой досягнув контрольованих Україною районів поблизу Соледару на Донеччині - однієї з найгарячіших точок фронту. Колона з трьох вантажівок привезла їжу, воду, засоби гігієни та медикаменти для 800 осіб. "Це перший конвой, який прибув у цей район з початку війни", - пише агенція AFP.

++14:44++

Україна закликала учасників "Рамштайну" надати винищувачі F-16

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників восьмого засідання контактної групи в форматі "Рамштайн", надати Києву не лише танки, але й далекобійні ракети та винищувачі F-16.

F-16 Фото: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images

Він висловив сподівання, що сьогоднішнє засідання групи стане "Рамштайном танків", а наступні зустрічі будуть записані в історії, як "Рамштайн F-16 і далекобійних ракет". Зеленський наголосив, що "час залишається зброєю Росії", тому закликав учасників зустрічі не зволікати з ухваленням рішень.

Напередодні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив: якщо Київ звернеться до його країни з проханням щодо постачання F-16, уряд розгляне такий запит "без упереджень". У свою чергу міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна готова допомогти оплатити передачу Києву іншими державами німецьких танків Leopard 2.

++14:30++

По Україні лунають відбої тривоги

По всій території України, крім Харківської та Миколаївської областей, пролунали сигнали відбою повітряної тривоги. Вона тривала майже дві години, оскільки в Білорусі злетів російський винищувач МіГ. За даними моніторингової групи "Беларускі гаюн", він уже приземлився. За цей час повідомлень про обстріли не було.

++14:11++

Словаччина та Чехія підтримують пропозиції надання Україні німецьких бойових танків Leopard 2, пише газета Frankfurter Allgemeine з посиланням на джерела у дипломатичних колах. У рамках так званого "кругового обміну" обидві країни вже передали Києву десятки своїх танків радянського виробництва. Натомість Німеччина надала їм танки Leopard 2. Тепер Словаччина та Чехія обмірковують можливість відмови від подальших поставок німецьких танків, щоби натомість відправити їх безпосередньо Україні, повідомило видання.

++13:52++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) підтримав обережний підхід уряду Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо поставок важких озброєнь Україні. "Зрозуміло, кожен відповідальний політик повинен поставити питання, коли і за яких обставин справа може дійти до різкого загострення конфлікту. Це слід зважувати, так само як і ціну наслідків недостатньої підтримки", - сказав Штайнмайєр, наголосивши, що Німеччина підтримує Україну "суттєво та постійно".

Тим часом речник уряду ФРН заявив сьогодні журналістам, що поставка німецьких сучасних бойових танків Leopard в Україну ніколи не була пов'язана з тим, чи зроблять США аналогічний крок зі своїми танками Abrams, повідомляє Reuters.

++13:32++

Міністерка з питань економічної співпраці Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) відвідала Одесу з неоголошеним візитом 19 січня, про що стало відомо сьогодні.

Там вона оголосила, що ФРН виділить ще 52 мільйона євро на відбудову України, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

++13:05++

США дають Україні боєприпаси з запасів в Ізраїлі та Південній Кореї - Пентагон

Пентагон підтвердив: частина американських боєприпасів надсилаються в Україну з запасів в Ізраїлі та Південній Кореї. Про це на брифінгу заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, запаси Вашингтона не опускаються нижче "рівня готовності", а вилучати боєприпаси зі складів у інших країнах США доводиться, щоби "переконатися, що Україна отримує те, що їй потрібно" та поповнювати власні запаси.

++12:43++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена на всій території України. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі злетів російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення, винищувач супроводу та винищувач-перехоплювач МіГ.

++12:17++

Російських ракетних ударів по Краматорську вранці було три. Пошкоджені об'єкти інфраструктури - дитячий садочок, школа та приватний профілакторій. В будівлях розбиті вікна та пошкоджені дахи.

Жертв і постраждалих немає, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:50++

Рамштайн-8: США закликали союзників посилити підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Німеччині, закликав союзників поглибити підтримку Києва. "Це вирішальний момент для України. Український народ спостерігає за нами", - наголосив він зауваживши що Росія зараз намагається перегрупуватися, переозброїтися і поповнити втрати.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників зустрічі, закликав надати і далекобійні ракети, щоб "зупинити зло".

++11:32++

Без Leopard: Фінляндія анонсувала найбільшу допомогу Україні

Фінляндія передасть Україні партію військової допомоги на 400 мільйонів євро, яка стане найбільшою з тих, що наразі виділяла країна. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, якого цитує AFP.

Міністерство оборони не розкрило детальну інформацію про 12-ий пакет допомоги, повідомивши лише, що до нього увійде важка артилерія та боєприпаси, але танків Leopard 2 він не міститиме.

Що заважає Польщі надати танки Leopard 2 Україні To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++11:11++

Вранці російська армія завдала ракетного удару по Краматорську. "Ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", - написав у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++10:55++

Чисельність найманців приватної військової компанії "Вагнера", ймовірно, сягнула 50 тисяч і група стала "ключовим компонентом" російської кампанії проти України, йдеться у щоденному огляді британської військової розвідки, оприлюдненому в Twitter-акаунті міністерства оборони Великобританії.

У розвідці зауважують, що реєстрація цієї ПВК, як юридичної особи в Росії, і відкриття "ПВК Вагнера центру" в Санкт-Петербурзі, ймовірно, мають на меті максимізувати комерційну вигоду її засновника бізнесмена Євгена Пригожина та "ще більше легітимізувати" цю організацію.

++10:33++

Україна просить Німеччину створити "потужну танкову коаліцію"

Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини створити "потужну танкову коаліцію" на підтримку Києва.

"Найбільшим проханням до "світлофорного" уряду (ФРН. - Ред.) на зустрічі в Рамштайні було би, щоб Німеччина не лише припинила свою дивну блокаду питання про танки Leopard, а й продемонструвала справжнє лідерство та сформувала потужну танкову коаліцію для України", - сказав він в інтерв'ю виданням групи RND.

Мельник додав, що українці очікують від засідання контактної групи "реального прориву у постачанні новітніх систем озброєння", а Німеччина як країна-виробник має не лише схвалити експорт танків Leopard іншими державами, такими як Фінляндія та Польща, а й сама постачати їх Україні.

++10:19++

Служба безпеки України заявляє про нейтралізацію контррозвідкою в Дніпрі агентурної мережі головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ): затримали сімох агентів.

"За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі 14 січня.

"Крім того, агенти РФ збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи протиповітряної оборони. Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ через резидента групи", - додається в повідомленні.

++10:00++

На Херсонщині внаслідок російських вчорашніх обстрілів загинула людина, а троє жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, війська РФ обстрілювали 19 січня територію регіону 90 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і безпілотників. Херсон атакували 19 разів, у тому числі житлові квартали міста. Там снаряди влучили і в житлові будинки.

++09:37++

Запорізька область пережила вчора "рекорд" російських атак - 224 обстріли по 21 населеному пункту. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, зафіксоване руйнування ще 34 цивільних об'єктів. Про наявність жертв він не повідомляє.

++09:09++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами Донеччини 19 січня загинули четверо цивільних: двоє у Дробишевому, по одному - в Бахмуті та Максимільянівці. Ще троє людей в області дістали поранення, повідомляє у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

++08:40++

США оголосили нову допомогу Україні: Stryker, Bradley і ППО

США оголосили про надання Україні чергової партії військової допомоги на 2,5 мільярда доларів.

Як повідомили в Пентагоні, до нового пакету увійшли серед іншого вісім систем протиповітряної оборони Avenger, 59 бойових машин піхоти Bradley, 90 бронетранспортерів Stryker.

БМП Bradley Фото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Також до нього включені 53 бронемашини з захистом від мін MRAP, 350 броньованих машин HMMWV, додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS і зенітних ракетних комплексів NASAMS, мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, понад 100 тисяч артилерійських снарядів, інша техніка та обладнання.

Танків Abrams у новій партії немає.

++08:18++

Наступ Росії на Україну з території Білорусі може бути вірогіднішим наприкінці 2023 року, ніж на початку, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У їхньому щоденному звіті йдеться, що регулярні зустрічі російських і білоруських високопосадовців можуть свідчити про підготовку нападу РФ на Україну з Білорусі, але не обов'язково не найближчими тижнями. Враховуючи поточну військову активність Росії у Білорусі, новий напад на початку 2023 року, на думку експертів, є менш імовірним.

++07:49++

Під виглядом спільних з Білоруссю навчань Росія нарощує авіаційне угруповання, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

"На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації", - також сказано в ньому.

Основні зусилля армія РФ зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках вона обороняється.

ЗСУ відбили 19 січня атаки в районах двох населених пунктів Запорізької області, двох - Луганської та 12 - Донецької, зокрема Соледара та Бахмута.

Російські солдати завдали протягом минулої доби дев'яти ракетних і 23 авіаційних ударів, а також здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація завдала 21 удару по районах зосередження окупаційних військ РФ і семи - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Військові знищили три російські безпілотники типу "Ланцет-3". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили шість пунктів управління, вісім районів зосередження окупаційних сил і склад російських боєприпасів.

++07:29++

Директор ЦРУ знову таємно приїздив до Києва

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс наприкінці минулого тижня знову таємно приїздив до Києва. Там він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, якому розповів про свої "припущення щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці".

Про це повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на обізнані джерела. Інформацію про візит підтвердили інформаційні агентства AP, Reuters і AFP.

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