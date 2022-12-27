Річний обсяг військового експорту ФРН став другим в історії

У 2022 році Німеччина схвалила експорт озброєнь на суму 8,35 мільярда євро. Цей показник був вищим лише торік.

Федеральний уряд Німеччини в 2022 році схвалив експорт озброєнь на суму 8,35 мільярда євро. Це другий за обсягом показник в історії країни, повідомляє агентство dpa у вівторок, 27 грудня.

Понад чверть поставленої за 2022 рік військової техніки та озброєння припала на Україну, зазначено у відповіді Федерального міністерства економіки. Обсяг військового експорту Німеччини був вищим лише торік - 9,35 мільярда євро.

На коаліційних перемовинах уряд планував скоротити експорт зброї, але плани змінилися через повномасштабну війну РФ проти України. Тоді був схвалений експорт озброєнь в Україну на суму 2,24 мільярда євро. Але навіть без урахування допомоги Києву обсяг військового експорту перевищив шість мільярдів євро. Для порівняння: за 16 років правління канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) сума в шість мільярдів євро була перевищена лише п'ять разів, нагадує dpa.

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Шольца критикують за нерішучість у постачанні зброї Україні

У грудневому інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголошував, що з початку війни Росії проти України Німеччина стала "одним із найрішучіших прихильників України". "Ми постачаємо сучасне озброєння, таке як самохідні артилерійські установки PzH 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні самохідні установки "Гепард" та ультрасучасну систему ППО IRIS-T", - перелічував канцлер.

При цьому Шольца неодноразово критикували за нерішучість у постачанні озброєння Києву, у тому числі танків. "По-перше, ми підтримуємо Україну, наскільки це можливо. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І по-третє, Німеччина не діятиме самостійно. Це критерії нашої рішучості і водночас зваженої політики, і вони застосовуватимуться і наступного року", - відповів на критику канцлер.