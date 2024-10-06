Річниця нападу ХАМАСу: у світі пройшли пропалестинські акції

Тисячі протестувальників напередодні річниці нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль вийшли на вулиці кількох великих міст по всьому світу з вимогою припинення кровопролиття в Секторі Гази.

Тисячі протестувальників в суботу, 5 жовтня, напередодні першої річниці нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, вийшли на вулиці кількох великих міст по всьому світу з вимогою припинення кровопролиття в Секторі Гази.

Зокрема, у Лондоні відбулося одразу кілька пропалестинських акцій, найбільша з яких налічувала близько десяти тисяч людей, повідомляє ВВС. Перед присутніми виступив колишній голова Лейбористської партії Джеремі Корбін. Учасники демонстрації, серед іншого, закликали до припинення військової підтримки Ізраїлю. За даними поліції, на акції були і плакати на підтримку радикального шиїтського угруповання "Хезболла", яка у Великобританії визнана терористичною організацією.

Неподалік цього заходу проходила проізраїльська хода. У певний момент обидві групи демонстрантів опинилися у безпосередній близькості одна від одної, поліцейським довелося виставити кордон, щоб розділити їх. Декілька учасників пропалестинського маршу спробували прорватися до людей із прапорами Ізраїлю, проте їх зупинили правоохоронці, пише ВВС. Трьох людей було затримано.

Під час проліванської і попалестинської демонстрації у Лондоні Фото: Maja Smiejkowska/REUTERS

Натомість у Манілі активісти влаштували сутички з поліцією після того, як їм не дозволили провести демонстрацію перед посольством США в столиці Філіппін на знак протесту проти того, що Сполучені Штати постачають зброю Ізраїлю.

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У Берліні відбулися акції солідарності з Ізраїлем та палестинцями

У Берліні у суботу паралельно пройшли великі акції солідарності з Ізраїлем та мешканцями Гази.

Демонстрація на підтримку Ізраїлю відбулася в районі Мітте у центрі Берліна. За оцінкою поліції, у ній взяли участь близько 650 осіб. Деякі з учасників прийшли із прапорами Ізраїлю. Крім того, демонстранти мали великий банер з гаслом акції "Проти антисемітського Інтернаціоналу". Проведенню демонстрації спробувала завадити група приблизно з 20 осіб, які були зупинені поліцейськими.

Того ж дня в районі Темпельгоф поблизу управління поліції відбулася пропалестинська акція. За даними поліції, спочатку в ній брали участь близько 500 осіб, пізніше кількість учасників перевищила 1000. Вони пройшли через район Кройцберг до Бранденбурзьких воріт. Серед іншого демонстранти критикували постачання німецької зброї Ізраїлю та звинувачували поліцейських у жорстких діях проти пропалестинських виступів.

Пропалестинська акція у Берліні Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

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У ще одній пропалестинській акції під назвою "Зупиніть війну", що відбулася у другій половині дня 4 жовтня на площі Александерплац, брали участь близько 100 осіб. За даними поліції, присутні вигукували антиізраїльські гасла, правоохоронці зажадали від організаторів закликати учасників до стриманої поведінки. Розпочато розслідування за підозрою в образливих діях та у використанні символіки антиконституційних та терористичних організацій, зазначається далі у заяві.

6 жовтня по всій Німеччині очікуються нові демонстрації солідарності з Ізраїлем та палестинцями. За даними Федерального відомства з охорони конституції, центром протестів стане Берлін.

У річницю нападу на Ізраїль, 7 жовтня, очікується велика кількість акцій протесту та пам'ятних заходів.

У Римі поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

Тим часом у Римі поліція застосувала сльозогінний газ та водомети для розгону несанкціонованої пропалестинської ходи, участь у якій брали близько п'яти тисяч людей, пише італійське агентство новин ANSA.

Поліцейське управління міста заборонило проведення акції, проте частина організаторів заявила, що все ж проведе ходу. Коли демонстранти спробували піти до Колізею, їм було відмовлено в проході. У поліцейських, які перегородили дорогу, почали летіти петарди і пляшки. У відповідь поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Частина людей, яких відтіснили з площі, спробувала перегрупуватися в іншому місці, що також призвело до заворушень.

Під час проліванської і попалестинської демонстрації у Римі Фото: Yara Nardi/REUTERS

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За даними ЗМІ, в ході зіткнень з демонстрантами постраждали щонайменше 24 співробітники поліції. Також було затримано чотирьох учасників акції. Як зазначає ANSA, у натовпі були помічені прапори "Хезболли", а серед гасел, які вигукували у мегафони демонстранти, звучали такі як "Ізраїль - геть із Близького Сходу, волю Палестині". Також вони вигукували гасла "Вільна Палестина", "Вільний Ліван", "7 жовтня почалася революція", пише агентство dpa.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Війна в Cекторі Гази була спровокована безпрецедентним нападом на Ізраїль бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За даними Ізраїлю, були убиті 1195 людей, 251 людину захопили як заручників і перемістили в Сектор Гази. Біля сотні заручників досі утримуються бойовиками, більше 40 з них, за даними ізраїльської армії, загинули.

Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло близько 42 тисячі осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.