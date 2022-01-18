Річка як каналізація: чи можна ще врятувати Почайну, де хрестили Русь (відео)

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Саме у річці Почайні, за літописами, хрестили Русь. Однак ще кілька років тому річка була занедбана і поволі вмирала. Допоки за порятунок Почайни не взялися місцеві жителі.
На Дніпрі святкують Водохреще, тим часом Почайна, в якій, за літописами, хрестили Русь, потребує допомоги
Коли радянська влада почала розбудовувати Київ, зокрема район Оболонь, річище Почайни перекрили лінією метрополітену. А пісок для намиву житлового масиву добували з озер водної системи Почайни. Це історичне культове місце отримало бюрократичну назву "Відкрита дренажна система Опечень". Після цього річка занепадала впродовж десятиліть, допоки у 2015 році на старих картах її не помітила краєзнавчиня Аннабелла Моріна. А коли побачила це місце наживо, стан річки був плачевний. Чи вдасться її врятувати?
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