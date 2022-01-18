Річка як каналізація: чи можна ще врятувати Почайну, де хрестили Русь (відео)

Коли радянська влада почала розбудовувати Київ, зокрема район Оболонь, річище Почайни перекрили лінією метрополітену. А пісок для намиву житлового масиву добували з озер водної системи Почайни. Це історичне культове місце отримало бюрократичну назву "Відкрита дренажна система Опечень". Після цього річка занепадала впродовж десятиліть, допоки у 2015 році на старих картах її не помітила краєзнавчиня Аннабелла Моріна. А коли побачила це місце наживо, стан річки був плачевний. Чи вдасться її врятувати?