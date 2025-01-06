Rheinmetall поставить Україні 180 тисяч снарядів для Gepard

Вартість замовлення в концерні не розкривають, але вказують, що вона вимірюється десятками мільйонів євро і покривається Німеччиною.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Замовлення міністерства оборони України передбачає поставку 180 тисяч снарядів HEI-T (фугасно-запалювальний з трасуючим елементом), повідомила пресслужба концерну у понеділок, 6 січня.

Вартість замовлення не розкривають, проте вказують, що вона вимірюється двозначним числом в мільйонах євро і фінансується Німеччиною.

Німеччина передала Україні 55 зенітних танків Gepard

Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, як-от безпілотники. Їх вироблятимуть на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі, виробничу лінію якого реконструювали через високий попит на 35-мм снаряди навесні 2023 року.

Наразі Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних танків Gepard, які були зняті з озброєння Бундесвероу. У лютому 2023 року Rheinmetall отримав замовлення на поставку 300 тисяч боєприпасів Gepard в Україну.

Серед іншого, компанія також передала Україні різні сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема зенітні системи Skynex з програмованими боєприпасами AHEAD, а також сотні бойових машин піхоти Marder.

Читайте також: Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин Marder