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Rheinmetall передасть Україні ще 20 БМП Marder цього літа

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Влітку на замовлення уряду ФРН Rheinmetall відправить в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder. Ще 60 машин для Києва можуть відремонтувати.

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БМП Marder
БМП MarderФото: Gregor Fischer/AP/picture-alliance

Німецька оборонна компанія Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder на замовлення уряду ФРН. Про це повідомляється на сайті компанії у п'ятницю, 23 червня. 

Бойові машини мають бути поставлені в Україну влітку. Сума замовлення, отриманого в травні 2023 року, становить двозначну цифру в діапазоні мільйонів євро, зазначили у компанії.

У Rheinmetall нагадують, що передали першу партію з 20 БМП Києву у березні 2023 року, ще 20 машин Україна отримала із запасів Бундесверу.

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Ще 60 БМП можуть відремонтувати

"На додаток до замовлених на сьогодні Marders, Rheinmetall може зробити доступними (для передачі - Ред.) ще шістдесят машин. Робота над цим вже ведеться на заводах Rheinmetall в Касселі і Унтерлюсі", - зауважили в компанії та додали, що є можливість передавати до десяти БМП за місяць.

Крім того, за програмою кругових поставок 40 Marder від Rheinmetall цього літа також отримає Греція в обмін на іншу військову техніку радянського виробництва, передану Україні.

У компанії зазначають, що машини, що надаються Києву - це капітально відремонтовані системи Marder 1A3, які раніше належали Бундесверу. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall Landsysteme GmbH власним коштом розпочала відновлення БМП до стану негайної бойової готовності на своїх майданчиках в Унтерлюсі та Касселі.

БМП Marder була розроблена для Бундесверу, все ще перебуває на озброєнні німецької армії і є однією з найнадійніших систем озброєння у своєму роді, наголосили в Rheinmetall. Робота над модернізацією цих машин ведеться постійно, додали в компанії.

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