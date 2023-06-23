Rheinmetall передасть Україні ще 20 БМП Marder цього літа

Влітку на замовлення уряду ФРН Rheinmetall відправить в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder. Ще 60 машин для Києва можуть відремонтувати.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall поставить Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder на замовлення уряду ФРН. Про це повідомляється на сайті компанії у п'ятницю, 23 червня.

Бойові машини мають бути поставлені в Україну влітку. Сума замовлення, отриманого в травні 2023 року, становить двозначну цифру в діапазоні мільйонів євро, зазначили у компанії.

У Rheinmetall нагадують, що передали першу партію з 20 БМП Києву у березні 2023 року, ще 20 машин Україна отримала із запасів Бундесверу.

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Ще 60 БМП можуть відремонтувати

"На додаток до замовлених на сьогодні Marders, Rheinmetall може зробити доступними (для передачі - Ред.) ще шістдесят машин. Робота над цим вже ведеться на заводах Rheinmetall в Касселі і Унтерлюсі", - зауважили в компанії та додали, що є можливість передавати до десяти БМП за місяць.

Крім того, за програмою кругових поставок 40 Marder від Rheinmetall цього літа також отримає Греція в обмін на іншу військову техніку радянського виробництва, передану Україні.

У компанії зазначають, що машини, що надаються Києву - це капітально відремонтовані системи Marder 1A3, які раніше належали Бундесверу. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall Landsysteme GmbH власним коштом розпочала відновлення БМП до стану негайної бойової готовності на своїх майданчиках в Унтерлюсі та Касселі.

БМП Marder була розроблена для Бундесверу, все ще перебуває на озброєнні німецької армії і є однією з найнадійніших систем озброєння у своєму роді, наголосили в Rheinmetall. Робота над модернізацією цих машин ведеться постійно, додали в компанії.

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