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Rheinmetall отримав замовлення на партію снарядів для Skynex

Дмитро Шварц
29 травня 2024 р.

Неназвана європейська країна замовила у німецької компанії Rheinmetall велику партію боєприпасів для системи ППО Skynex. Така система є на озброєнні зокрема й України.

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Система ППО Skynex (архівне фото)
Система ППО SkynexФото: Rheinmetall

Неназвана європейська країна замовила у німецького оборонного концерну Rheinmetall партію 35-мм боєприпасів AHEAD для системи протиповітряної оборони (ППО) Skynex. Про це у вівторок, 28 травня, повідомила пресслужба концерну.

Точну вартість замовлення в Rheinmetall не уточнили, вказавши лише що вона становитиме "тризначну цифру у мільйонах євро". За ці гроші компанія виготовить "шестизначну кількість станрядів".

"Система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря", - йдеться у повідомленні Rheinmetall.

Системи ППО Skynex на озброєнні й України

На озброєнні  Україна теж є система ППО Skynex. Принаймні дві таких Україна отримала від Німеччини. Про передачу  другого за ліком Skynex із боєприпасами уряд Німеччини повідомив у квітні.

Як зазначають у Rheinmetall, Skynex особливо підходить для захисту на близькій відстані, де керована зброя неефективна. Використання програмованих 35-мм боєприпасів AHEAD є значно дешевшим, ніж аналогічних систем на базі керованих ракет.

Крім того, як сверджує виробник, після пострілу неможливо вплинути або навіть відхилити 35-мм боєприпас за допомогою засобів електронної боротьби.

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