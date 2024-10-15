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ЕкономікаНімеччина

Rheinmetall і Leonardo спільно вироблятимуть танки

Катерина Вєнкіна | Дмитро Шварц
15 жовтня 2024 р.

У німецького Rheinmetall та італійського Leonardo буде по 50 відсотків акцій нового підприємства з виробництва танків.

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Логотип Rheinmetall на фасаді штаб-квартири концерну
Rheinmetall та Leonardo створюють спільне підприємство з виробництва танківФото: Federico Gambarini/dpa

Німецький концерн Rheinmetall та італійський збройовий концерн Leonardo створюють спільне підприємство з виробництва танків. Про це у вівторок, 15 жовтня, в Римі повідомили генеральні директори концернів Армін Папперґер (Armin Papperger) і Роберто Чінголані. У партнерів буде по 50 відсотків акцій підприємства, передає агенція dpa.

Штаб-квартира нового виробника розташовуватиметься в Римі, а операційний центр - в північноіталійському портовому місті Ла-Спеція, де у Leonardo вже є завод.

Загалом 60 відсотків роботи для нової компанії виконуватиметься в Італії, увага насамперед приділятиметься створенню бойових танків та бойових машин піхоти для армій країн Європи та світу.

Початкова продукція компанії базуватиметься на основному бойовому танку Panther та бойовій машині піхоти Lynx компанії Rheinmetall. Проєкт був вперше оприлюднений ще в липні, коли дві компанії підписали лист про наміри.

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Папперґер заявив про створення важковаговика в танкобудуванні

"Ми створюємо нового важковаговика в європейському танкобудуванні", - зазначив Армін Папперґер. За його словами, компанія спочатку буде орієнтована "насамперед на італійський ринок, але в майбутньому також і на інші країни-партнери, які мають потребу в модернізації своїх бойових систем".

Роберто Чінголані заявив, що метою компанії є розробка найсучасніших технологій, які є конкурентоспроможними на міжнародному рівні. "Це - значний крок до створення європейської оборонної системи", - переконаний Чінголані. За його словами, спільне підприємство може стати "ядром" для неї.

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"Перший контракт для спільного підприємства має бути укладений або наприкінці цього року, або в першому кварталі 2025 року", - зазначив Папперґер. Йдеться про поставки на суму від 20 до 25 мільярдів євро, додав він.

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