Rheinmetall і Leonardo спільно вироблятимуть танки

У німецького Rheinmetall та італійського Leonardo буде по 50 відсотків акцій нового підприємства з виробництва танків.

Німецький концерн Rheinmetall та італійський збройовий концерн Leonardo створюють спільне підприємство з виробництва танків. Про це у вівторок, 15 жовтня, в Римі повідомили генеральні директори концернів Армін Папперґер (Armin Papperger) і Роберто Чінголані. У партнерів буде по 50 відсотків акцій підприємства, передає агенція dpa.

Штаб-квартира нового виробника розташовуватиметься в Римі, а операційний центр - в північноіталійському портовому місті Ла-Спеція, де у Leonardo вже є завод.

Загалом 60 відсотків роботи для нової компанії виконуватиметься в Італії, увага насамперед приділятиметься створенню бойових танків та бойових машин піхоти для армій країн Європи та світу.

Початкова продукція компанії базуватиметься на основному бойовому танку Panther та бойовій машині піхоти Lynx компанії Rheinmetall. Проєкт був вперше оприлюднений ще в липні, коли дві компанії підписали лист про наміри.

Читайте також: Чому Rheinmetall став мішенню для спецслужб РФ?

Папперґер заявив про створення важковаговика в танкобудуванні

"Ми створюємо нового важковаговика в європейському танкобудуванні", - зазначив Армін Папперґер. За його словами, компанія спочатку буде орієнтована "насамперед на італійський ринок, але в майбутньому також і на інші країни-партнери, які мають потребу в модернізації своїх бойових систем".

Роберто Чінголані заявив, що метою компанії є розробка найсучасніших технологій, які є конкурентоспроможними на міжнародному рівні. "Це - значний крок до створення європейської оборонної системи", - переконаний Чінголані. За його словами, спільне підприємство може стати "ядром" для неї.

Читайте також: Прощання з пацифізмом: німці інвестують у виробництво зброї

"Перший контракт для спільного підприємства має бути укладений або наприкінці цього року, або в першому кварталі 2025 року", - зазначив Папперґер. Йдеться про поставки на суму від 20 до 25 мільярдів євро, додав він.

У 2023 році поставки за кордон озброєнь ФРН сягнули 12,2 мільярда євро

У 2023 році на тлі війни РФ проти України поставки за кордон німецьких озброєнь сягнули рекордних 12,2 мільярда євро.

У середині січня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вкотре наголосив на великому значенні військового виробництва для Німеччини. "Нам потрібні сильна оборонна промисловість, сильний Бундесвер, сильний союз НАТО, щоб ми могли забезпечувати мир і безпеку в Європі - і щоб ніхто не зміг напасти на територію НАТО або на нашу країну", - зазначав тоді він.