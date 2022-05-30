РФ знову вдарила ракетами по мосту через Дністровський лиман

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 29 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями понеділка, 30 травня (час київський).

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Вночі й на світанку Росія нанесла два ракетних удари по Одещині. "Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік", - повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Олексій Братчук із посиланням на оперативне командування "Південь". Одну ракету вдалось збити силами протиповітряної оборони. Постраждалих серед населення немає.

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Російська армія не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, повідомляє вранці у понеділок генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, на Донецькому напрямку російські підрозділи зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районах Лисичанська, Сєверодонецька та блокуванні основних логістичних шляхів. На Лиманському напрямку армія РФ закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ, зазначається у повідомленні. На Слов'янському напрямку угруповання РФ проводить перегрупування військ для поновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ.

"На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території Російської Федерації до визначених районів боєприпаси та техніку", - повідомляють у генштабі. Тривають артилерійські та/або авіаційні удари й на інших напрямках: на Сіверському, Харківському, Курахівському, Новопавлівському та Криворізькому. На Бахмутському напрямку російські солдати перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля - Комишуваха.

++06:57++

У Сумському та Охтирському районах Сумської області у ніч на понеділок пролунали вибухи, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову ОВА Дмитра Живицького. "Сумський і Охтирський райони. Пролунали кілька вибухів. Подробиці згодом", - написав Живицький у телеграм-каналі в ніч на понеділок.

++06:44++

У разі, якщо Угорщина продовжить блокувати згоду всередині ЄС щодо ембарго на російську нафту, рішення варто ухвалити без Будапешта, закликає євродепутат від Європейської народної партії Мартін Вебер (Martin Weber). Не можна допускати, щоби Віктор Орбан тримав у заручниках всю Європу, переконаний політик. На саміті ЄС, який розпочнеться у понеділок, лідери спільноти зроблять останню спробу домовитися про нафтове ембарго. Угорщина пручається такому кроку, оскільки на дві третини від загальних обсягів споживання залежить від російської нафти, що надходить нафтопроводом "Дружба".

++05.57++

Місто Новий Буг на Миколаївщині зазнало значних руйнувань внаслідок ракетного обстрілу у ніч на понеділок. Про це повідомила міська рада у соціальній мережі Facebook. Повідомлення про повітряну тривогу і вибухи надходять також з Одеси.

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Партії урядової коаліції у Німеччині - СДПН, ліберали і Зелені, а також опозиційна ХДС - досягли згоди щодо виділення 100 мільярдів євро на підвищення обороноздатності країни протягом наступних років. Безпрецедентні видатки на устаткування Бундесверу дозволять Німеччині вперше за багато років виконати зобов'язання країни в рамках НАТО, згідно з якими країни Альянсу мають виділяти на армію два відсотки від ВВП.

Широкий компроміс між владою і опозицією у Бундестазі був необхідним, аби внести зміни до Основного закону. Адже додаткові мільярди на оборону виділятимуться за рахунок запозичень. Для запозичень у таких обсягах уряду доведеться збільшити дефіцит бюджету, що наразі заборонено Основним законом.

З ініціативою рішучої модернізації армії за рахунок спецфонду обсягом у 100 мільярдів євро 27 лютого - за лічені дні після нападу Росії на Україну - виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

++04.49++

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спростував чутки про те, що глава Кремля Володимир Путін хворий. "Президент Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете спостерігати його на екранах, читати і слухати його виступи. Не думаю, що осудні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання", - зазначив глава російського МЗС в інтерв'ю французькому телеканалу TF1. "Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися, хто і як виглядає", - додав Лавров.

++04.12++

З початку російського вторгнення в Україну, Німеччина заморозила активи російських олігархів на німецьких рахунках на суму майже 143 мільйони євро. Станом на 23 травня російські компанії та установи відповідно до законодавства ЄС конфіскували загалом 142 990 409 євро, повідомляє газета Bild з посиланням дані міністерства фінансів Німеччини. Сума конфіскованих активів на кінець лютого невдовзі після початку війни становила 342 тисячі євро. До 21 березня німецькі фінансові установи повідомили Бундесбанк про заморожування активів олігархів на неповні 95 мільйонів євро.

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Підрозділи Збройних сил України в обмежених масштабах успішно пішли у контранступ на південному напрямку, змушуючи росіян перейти до оборони на межі Миколаївської і окупованої Херсонської області. Аналізуючи цілі ситуативного контрнаступу, аналітики вашингтонського Інституту дослідження війни зазначають, що операція має завадити укріпленню оборонних рубежів росіян на південній вісі. Експерти не очікують, що на даному етапі контрнаступ призведе до повернення значних територій під контроль України. Натомість дії української армії, як очікується, змусять Росію шукати підкріплення для Херсонщини. Крім того, контрнаступ покликаний не допустити консолідації адміністративного контролю на окупованих територіях півдня, резюмують фахівці Інституту дослідження війни.

У неділю, 29 травня, про успішну контратаку на південь від Кривого Рогу, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Вілкула. За даними, оприлюдненими посадовцем у неділю у його телеграм-каналі, українські вояки знищили близько двох десятків одиниць військової техніки противника.

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Німецькі урядові відомства погодили критерії для прискореної процедури надання посвідки на проживання в Німеччині росіян, які перебувають в опозиції до Кремля і яким загрожує особлива небезпека в Росії. Про це у понеділок, 30 травня, повідомляють видання групи Funke. Такі люди зможуть без бюрократичної тяганини отримати дозвіл на більш тривале перебування в Німеччині, замість шенгенської візи стандартної тривалості у 90 днів. До групи потенційних претендентів на притулок, що надається у стислі терміни, можуть бути включені правозахисники, представники опозиції, науковці, журналісти.