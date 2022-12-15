Війська РФ знову вдарили по центру Херсона: за 100 метрів від будівлі обласної військової адміністрації, яку вони атакували вчора. Є жертви. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 15 грудня (оновлюється).

++11:40++

Канада відновлює санкції щодо турбін "Північного потоку"

Канада відкликає дозвіл, який виводить турбіни для газопроводу "Північний потік" з-під санкцій, запроваджених щодо Росії. Оттава визнає, що обставини змінилися, а дозвіл більше не виконує відведеної для нього ролі, йдеться в спільній заяві міністерки закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поруч з турбінами для "Північного потоку" (фото - від серпня). Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Рішення про відкликання ухвалили після тісних консультацій з українськими, німецькими та іншими європейськими союзниками, наголошується в документі. Канада продовжить підтримувати енергетичну безпеку України та Європи, надавши 115 мільйонів канадських доларів (79,5 мільйона євро) на відновлення української енергетичної інфраструктури. Ці кошти отримані завдяки митам на імпорт товарів з Росії та Білорусі, пояснили міністри.

++11:16++

РФ знову вдарила по центру Херсона: є загиблі

Війська РФ знову вдарили по центру Херсона: за 100 метрів від будівлі обласної військової адміністрації (ОВА), яку вони атакували вчора. За інформацією заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, загинули двоє людей.

Як повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, за минулу добу росіяни 86 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів і безпілотників. Під ударом опинилися житлові квартали Херсона. Крім будівлі обладміністрації, приватних і багатоквартирних будинків, російські солдати поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу та магазин. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, в тому числі восьмирічний хлопчик. Ще 13 жителів області отримали поранення різного ступеню тяжкості.

За даними Тимошенка, загалом за 14 грудня внаслідок російських обстрілів загинули семеро цивільних у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, 19 мирних громадян зазнали поранень у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

++10:50++

У Росії зайнявся нафтозавод, є загиблі

Вранці спалахнула пожежа на нафтозаводі в російському Ангарську Іркутської області. Загинули двоє людей. Губернатор області повідомив, що п'ятеро людей постраждали.

У міністерстві надзвичайних ситуацій РФ заявили, що до займання могло призвести скупчення газу. Російський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб.

Останніми тижнями в Росії сталася низка великих пожеж. Зокрема, 12 грудня у підмосковній Балашисі спалахнув торговельний центр "Стройпарк", а 9 грудня у Москві спалахнула пожежа в торговельному центрі "Мега Хімки", внаслідок чого загинув охоронець.

++10:23++

США планують поставити Києву обладнання для "розумних бомб"

США планують передати Україні передове електронне обладнання для перетворення некерованих авіаційних боєприпасів у "розумні бомби", повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на джерела. Ці бомби здатні з високим ступенем точності вражати військові цілі.

"Розумна бомба" Фото: Lee Jae-hyuk/Yonhap/AP/picture alliance

Обладнання може бути прикріплене до різних видів зброї та літаків для перетворення їх на "спільний боєприпас прямої атаки" (JDAM). Американські військові раніше використовували цю технологію передового електронного обладнання з GPS-наведенням на бомбардувальниках і винищувачах. З якою зброєю застосовуватиме ці пристрої Україна, поки неясно.

++09:57++

Російські війська можуть відновити наступ на двох напрямках - ISW

Російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках у найближчі місяці - вздовж Харківсько-Луганського кордону або в Донецькій області, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

За їхніми даними, війська РФ переміщують важку техніку з тилових районів Луганщини в райони поблизу лінії фронту вздовж кордону між Харківською та Луганською областями. Вздовж цієї лінії вони проводять обмежені наступальні операції з метою відновлення втрачених позицій на захід від Кремінної. Збільшенню темпів наступу сприяє зниження температури, зауважують експерти.

Тим часом сили РФ, вивільнені після відходу з західного берега Херсонської області, передислокувалася в різні райони Донбасу, посилені мобілізованими резервістами. Американські аналітики вважають, що Росія може сподіватися розпочати наступ на заході Донеччини, щоби розвинути незначні успіхи, досягнуті в районі Вугледара-Павлівки в листопаді, та завершити захоплення всієї Донецької області.

Водночас в ISW сумніваються, що російським солдатам вдасться захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.

++09:30++

Президент РФ Володимир Путін уперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію та відклав щорічне послання до Федеральних зборів РФ, закріплене в конституції з 1994 року, намагаючись уникнути відповідей на питання про військові невдачі Росії та будучи не здатним виправдати ціну війни проти України для внутрішніх і глобальних справ, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони також зауважують, що Путін все частіше обирає заздалегідь записані виступи замість живого спілкування в прямому ефірі. Скасування вищевказаних заходів, на думку американських аналітиків, може підірвати популістську привабливість президента РФ як правителя, який підтримує зв'язок зі своїм населенням.

++08:59++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Двоє мирних жителів Донеччини загинули 14 грудня внаслідок російських обстрілів у Бахмуті та Роздолівці. Ще четверо цивільних в області зазнали поранень, повідомляє Павло Кириленко.

Жінка отримала осколкове поранення 14 грудня в Куп'янському районі Харківської області. Вночі російським обстрілом із зенітно-ракетного комплексу С-300 був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури в Куп'янську, пише Олег Синєгубов.

Акваторія та берегова зона Очаківської громади на Миколаївщині зазнала 14 грудня обстрілу з боку РФ з реактивних систем залпового вогню, громада - з артилерії, внаслідок чого зруйновані та пошкоджені об'єкти інфраструктури. Вранці в четвер внаслідок російського обстрілу був пошкоджений об'єкт інфраструктури в Чорноморській громаді. Постраждалих немає, інформує Віталій Кім.

Вночi та вранці російські окупаційні війська били по Нікопольщині в Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали, розповідає Валентин Резніченко.

++08:32++

Польща визнала РФ державою спонсоркою тероризму

Польща визнала Росію державою, що підтримує тероризм та вдається до терористичних методів. Відповідну резолюцію ухвалив польський Сейм увечері 14 грудня.

Президент РФ Володимир Путін Фото: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

В резолюції парламенту Польщі сказано, що РФ здійснює анексію територій інших держав, воєнні злочини та геноцид, а також чинить ворожі економічні дії, зокрема, в енергетичній сфері. Крім того, зазначається, що Росія відповідальна не лише за "звірячу та незаконну агресію проти України", а й за збиття літака МН17 у липні 2014 року та Смоленську катастрофу 2010 року, у якій загинули 96 людей, зокрема й польський президент Лех Качинський.

"РФ має бути ізольована на міжнародній арені", - вважають польські парламентарі, які також закликають міжнародну спільноту розробити механізм виплати воєнних репарацій Україні та компенсацій державам, організаціям і приватним особам, які зазнали збитків внаслідок розв’язаної Росією війни.

++08:04++

Росія завдала 31 авіаційного та восьми ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснила 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні. "Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України", - попереджують в генштабі.

РФ продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках, а на інших напрямках намагається стримувати дії підрозділів сил оборони України.

"За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсон на поки що підконтрольну російським загарбникам територію. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи російської федерації", - йдеться в повідомленні генштабу.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар'їнка Донецької області. Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ і п'ять ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили два російські пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та склад пально-мастильних матеріалів.

++07:45++

Європейський Союз та Північноатлантичний альянс (НАТО) збираються виступити незабаром зі спільною декларацією, в якій закличуть Росію негайно припинити війну в Україні та вивести свою армію, а Києву пообіцяють повну підтримку.

Узгодити остаточну версію документа, робота над яким триває вже понад рік, заважала напруженість у відносинах між Туреччиною та Кіпром, повідомили американському виданню Politico два дипломати. За їхніми словами, декларацію можуть представити або 19-20 грудня, або на початку 2023 року.

++07:30++

Україна буде серед пріоритетів головування Швеції в Раді ЄС

Швеція, яка головуватиме в Раді Європейського Союзу в першому півріччі 2023 року, обіцяє надавати пріоритет подальшій економічній та військовій допомозі України, а також підтримці шляху країни до ЄС.

Іншими своїми пріоритетами головування Швеція назвала безпеку, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство права. Обґрунтовуючи кожен із них, уряд країни згадував повномасштабне вторгнення Росії в Україну та його наслідки.

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