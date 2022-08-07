РФ знову ударила по Харкову

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 7 серпня (час київський).

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На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території Білорусі збройні сили Російської Федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. Крім того, В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування. Про це ідеться у ранковому зведеннігенерального штабу Збройних сил України.

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Вибухи у Харкові

Вночі у Харкові знову пролунали вибухи, повідомив мер Ігор Терехов. За попередніми даними, Новобаварський та Немишлянський райони обстріляні російськими ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, додав мер міста.

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Російські війська провели наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на схід і південь від Бахмута на Донеччині, йдеться в черговому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, військовослужбовці РФ намагалися прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька. Водночас на півдні України російська армія не вела наступальних операцій, а продовжувала оборонні заходи, зазначили аналітики.

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Зеленський: Від окупації РФ звільнено 1060 населених пунктів

З початку війни Україні вдалося звільнити від російської окупації 1060 населених пунктів, повідомив у щоденному відеозверненні президент країни Володимир Зеленський. "Абсолютна більшість із них потребують значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об'єктів", - наголосив він. У середині липня глава держави повідомляв, що ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів, ще 2621 залишалися, за його словами, окупованими.

Для підготовки до зими та "створення умов для повернення до нормального життя" в Україні реалізується спільна з іншими країнами програма Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення. - Ред.), додав Зеленський. У рамках програми цього тижня делегація Естонії завітала до Житомирської області. Там знаходяться об'єкти, відновлення яких на себе візьме естонська влада.