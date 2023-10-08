РФ знову била по Україні: є загиблі і десятки поранених

Протягом 8 жовтня війська РФ завдали по Україні шести авіаударів та здійснила 20 обстрілів з РСЗВ. Двоє людей загинули, десятки зазнали поранень, повідомляє генштаб ЗСУ.

Внаслідок обстрілів та авіаційних ударів, які війська РФ здійснили протягом доби, в Україні є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це у вечірньому зведенні у неділю, 8 жовтня, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

За даними ГШ, протягом доби війська РФ завдали шістьох авіаційних ударів неподалік Грабовського Сумської області, Костянтинівки на Донеччині, Новоданилівки, Роботиного та Оріхова на Запоріжжі та Берислава Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Десятки поранених на Херсонщині та Донеччині

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині загинула 65-річна жінка, повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Про нічні обстріли російськими військами Херсона та області, під час якого були поранені десятки людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. "Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, у тому числі - дитина", - написав він вранці у Telegram. Дев'ятимісячна дівчинка була поранена в Херсоні. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Згодом Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів постраждала також 11-річна дитина у Кіндійці. "У дівчинки - численні ушкодження. Вибухова та черепно-мозкова травми. Забій головного мозку. Відкритий перелом лівої плечової кістки. Множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї. Дівчинка в комі", - повідомив Прокудін. Загалом від початку доби поранень на Херсонщині зазнали 16 людей.

Увечері Прокудін повідомив про ще одну жертву російських обстрілів - 50-річний чоловік загинув в Антонівці.

Вранці 8 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по місту Костянтинівка у Донецькій області. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, удар був здійснений, ймовірно, з використанням крилатої ракети "Іскандер". "Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали четверо мешканців: дев'ятирічна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років і 41-річний син. У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку", - йдеться у повідомленні.

За добу - більше 30 бойових зіткнень

За даними генштабу ЗСУ, протягом доби сталося 33 бойових зіткнення. Сили оборони України відбили атаки російської армії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках на сході України.

"Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - повідомили у генштабі.

Також протягом доби авіація Сил оборони України завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та два склади боєприпасів противника, йдеться у повідомленні.