  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

РФ знову била по Україні: є загиблі і десятки поранених

Олена Перепадя
8 жовтня 2023 р.

Протягом 8 жовтня війська РФ завдали по Україні шести авіаударів та здійснила 20 обстрілів з РСЗВ. Двоє людей загинули, десятки зазнали поранень, повідомляє генштаб ЗСУ.

https://p.dw.com/p/4XGo5
Наслідки обстрілу Харкова (6 жовтня 2023 року)
Наслідки обстрілу Харкова (6 жовтня 2023 року)Фото: REUTERS

Внаслідок обстрілів та авіаційних ударів, які війська РФ здійснили протягом доби, в Україні є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це у вечірньому зведенні у неділю, 8 жовтня, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

За даними ГШ, протягом доби війська РФ завдали шістьох авіаційних ударів неподалік Грабовського Сумської області, Костянтинівки на Донеччині, Новоданилівки, Роботиного та Оріхова на Запоріжжі та Берислава Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Читайте також: Британська розвідка фіксує успіхи ЗСУ на Донеччині

Десятки поранених на Херсонщині та Донеччині

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині загинула 65-річна жінка, повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Про нічні обстріли російськими військами Херсона та області, під час якого були поранені десятки людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. "Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, у тому числі - дитина", - написав він вранці у Telegram. Дев'ятимісячна дівчинка була поранена в Херсоні. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Згодом Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів постраждала також 11-річна дитина у Кіндійці. "У дівчинки - численні ушкодження. Вибухова та черепно-мозкова травми. Забій головного мозку. Відкритий перелом лівої плечової кістки. Множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї. Дівчинка в комі", - повідомив Прокудін. Загалом від початку доби поранень на Херсонщині зазнали 16 людей.

Увечері Прокудін повідомив про ще одну жертву російських обстрілів - 50-річний чоловік загинув в Антонівці.

Вранці 8 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по місту Костянтинівка у Донецькій області. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, удар був здійснений, ймовірно, з використанням крилатої ракети "Іскандер". "Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали четверо мешканців: дев'ятирічна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років і 41-річний син. У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку", - йдеться у повідомленні. 

За добу - більше 30 бойових зіткнень

За даними генштабу ЗСУ, протягом доби сталося 33 бойових зіткнення. Сили оборони України відбили атаки російської армії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках на сході України.

"Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - повідомили у генштабі.

Також протягом доби авіація Сил оборони України завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та два склади боєприпасів противника, йдеться у повідомленні.

Генерал Ширрефф про можливу війну НАТО з Росією і наступ ЗСУ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки обстрілу Харкова (6 жовтня 2023 року)

РФ знову била по Україні: є загиблі і десятки поранених

Конфлікти8 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Палаюча машина після ракетного удару по ізраїльському Ашкелону

"Чорний день": соцмережі Ізраїлю після атаки ХАМАСу

"Чорний день": соцмережі Ізраїлю після атаки ХАМАСу

Конфлікти8 жовтня 2023 р.
Дым после ракетных ударов из сектора Газа по израильскому городу Ашкелон

Масштабна атака ХАМАСу на Ізраїль та відповідь ізраїльської армії

Масштабна атака ХАМАСу на Ізраїль та відповідь ізраїльської армії

Конфлікти7 жовтня 2023 р.10 фото
Лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді

Що відомо про лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року

Що відомо про лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року

Політика7 жовтня 2023 р.
Саміт лідерів ЄС у Гранаді

ЄС готовий розширюватися: хто головний кандидат?

ЄС готовий розширюватися: хто головний кандидат?

Політика7 жовтня 2023 р.
Протестувальники несуть ноші із загиблим на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року

Чи засудять Януковича і його силовиків за розгін Євромайдану

Чи засудять Януковича і його силовиків за розгін Євромайдану

Закон і право6 жовтня 2023 р.
Запуск крилатої ракети Taurus під час маневрів у Південній Кореї

ЗМІ ФРН: Шольц не дає ракети Taurus через Кримський міст

ЗМІ ФРН: Шольц не дає ракети Taurus через Кримський міст

Конфлікти6 жовтня 2023 р.
На головну сторінку