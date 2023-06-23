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РФ знову атакувала Хмельниччину - всі ракети збито

Валерій Сааков | Євгенія Наконечна
3 год. тому

Ціллю чергової нічної ракетної атаки РФ був військовий аеродром у Хмельницькій області. Росіяни випустили 13 крилатих ракет повітряного базування. Всі ракети знищила українська ППО.

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РФ знову атакувала Хмельниччину - всі ракети збито
Фото: Artyom Anikeev/StockTrek/IMAGO

Командування Повітряних сил ЗСУ відзвітувало про 100-відсоткову успішність у відбитті ракетної атаки окупаційних сил РФ на один з військових об'єктів у Хмельницькій області. За даними ПС ЗСУ, у ніч на п'ятницю, 23 червня, російські війська випустили одразу 13 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555 з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

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"Цього разу атаку (було. - Ред.) спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області", - йдеться в повідомленні. "Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині", - додали в ПС ЗСУ.

Крім того, українським захисникам вдалося знищити розвідувальний БпЛА, тип якого не встановлено, зазначили в повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні в ПС ЗСУ повідомляли, що РФ вчинила комбінований удар по Україні з застосуванням крилатих, аеробалістичних ракет типу Х-22 і Х-47 "Кинджал", а також дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-131/136.

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