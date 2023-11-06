Міндовкілля: РФ знищила заповідну зону Джарилгацького парку

Унаслідок російської збройної агресії знищено всю степову ділянку Джарилгацького національного природного парку, повідомили у міндовкілля України. Загалом постраждали понад 20 відсотків усіх природоохоронних територій.

Війна Росії проти України завдала шкоди понад 20 відсоткам природоохоронних територій України. Як повідомила у понеділок, 6 листопада, пресслужба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, зокрема, повністю знищено степову ділянку Джарилгацького національного природного парку.

Зазначається, що унаслідок російської збройної агресії уражено 812 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 900 тисяч гектарів - тобто понад 20 відсотків усіх природоохоронних територій України.

"Знищено всю заповідну зону (1588 га), найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку", - йдеться у повідомленні. Також, за даними відомства, під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі - 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи.

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Крім того, практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків". "Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі", - наголосили у міндовкілля.

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В окупації залишаються 514 об'єктів природно-заповідного фонду

Також у зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення, які знаходяться під охороною Рамсарської конвенції завдяки унікальному біорізноманіттю. Водночас окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 800 тисяч гектарів, зауважили в міндовкілля.

"Війна має руйнівний вплив на довкілля, і її наслідки можуть бути відчутними не лише для нас, а й майбутніх поколінь. Військові дії призводять до погіршення стану екосистем та природних ресурсів навіть після їх припинення, впливаючи на добробут держави й суспільства", - попередили у відомстві.

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Нагадаємо, в Україні злочини проти довкілля розслідують також як порушення законів та звичаїв війни (за статтею 438 Кримінального кодексу). За цією статтею повідомлено про підозру трьом особам у двох кримінальних справах, повідомили DW в Офісі генпрокурора.