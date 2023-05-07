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Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов
Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило БудановФото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images
КонфліктиУкраїна

РФ здатна вести серйозні оборонні операції - Буданов

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Керівник ГУР Кирило Буданов не бачить у РФ потенціалу для масштабного наступу, утім, він визнає, що на серйозні оборонні дії окупанти цілком здатні.

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Росія не має потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні, вважає керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов. "Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення чергової спроби масштабного наступу будь-де в Україні", - зауважив він в інтерв'ю YahooNews, яке було опубліковане у суботу, 6 травня.

Водночас Буданов визнав, що РФ досі "цілком здатна проводити серйозні оборонні операції", і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись. Також він повідомив, що РФ намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український конрнаступ. "Вони намагаються накопичити певні запаси (ракет. - Ред.) і тримати їх напоготові для того, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля", - зауважив керівник ГУР МО.

Він відмовився розкрити подробиці про те, де і коли відбудеться контрнаступ українських сил. Але при цьому Буданов висловив переконання, що окупований Крим "буде звільнено, тому що наша перемога неможлива без звільнення Криму".

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Буданов також висловив переконання, що найманці ПВК "Вагнера" мають значно кращу підготовку порівняно з солдатами регулярної армії РФ. При цьому засновник ПВК Євген Пригожин, на думку Буданова, змушений використовувати величезні втрати своїх найманців у війні задля ведення політичної гри. "Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в'язниці - це питання життя і смерті", - переконаний голова української військової розвідки.

Відповідаючи на запитання журналіста про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію. "Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - пообіцяв керівник ГУР МО України.

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