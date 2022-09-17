РФ завдала ракетного удару поблизу Запоріжжя - глава ОВА

206-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 17 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіям суботи, 17 вересня (час київський).

++11.50++

Президент США Джо Байден припустив, які наслідки може мати для РФ застосування нею ядерної чи хімічної зброї. В інтерв'ю CBS на припущення журналіста про можливість використання РФ хімічної або тактичної ядерної зброї для зміни ситуації на полі бою в Україні, Байден, зокрема, сказав: "(...) Але наслідки будуть. Росія стане ще більшим ізгоєм для світу, ніж будь-коли була. І залежно від масштабів їхніх дій ми визначимо, якою буде реакція", - додав Байден.

++11.25++

Нічні удари по Миколаївщині

Поліція Миколаївської області документує наслідки нічних російських обстрілів у чотирьох населених пунктах Миколаївщини. "Сьогодні вночі окупаційні війська рф завдали ударів по Очакову та селах Широке, Дмитрівка Куцурубської та Широківської громад. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний мешканець Дмитрівки", - ідеться уповідомленні поліції у Facebook. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

++10.50++

За даними британської розвідки, ЗСУ України продовжують наступальну операцію на північному сході України, а війська РФ встановили оборонний рубіж між річкою Оскол та містом Сватове у Луганській області. Через цю територію проходить один із основних маршрутів постачання російської армії з Бєлгородської області, який досі контролює Росія. Тому для російських військ важливим є збереження контролю над цією ділянкою.

Лінія оборони росіян проходить уздовж кордону Луганської області, "звільнення" якої Росія вважає однією зі своїх безпосередніх військових цілей. У британській розвідці вважають, що будь-яка суттєва втрата території на Луганщині однозначно підірве стратегію РФ.

++10.15++

Російські війська будують укріплення на Луганщині та готуються до оборони, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. "Окупанти зариваються на Луганщині, будують оборонні споруди. У населення посилено перевіряють телефони", - сказав Гайдай в ефірі каналу Freedom. Він додав, що на кордоні з РФ багатьох колаборантів не пропустили і вони розмістилися в населених пунктах навколо, чекаючи на слушний момент, аби виїхати.

++09.40++

РФ завдала ракетного удару поблизу Запоріжжя - глава ОВА

У Запоріжжі чути вибухи - "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти завдали ракетного удару по селу недалеко від Запоріжжя. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Читайте також: Війна РФ проти України та АЕС: що каже міжнародне право

++09.30++

Вночі РФ ударила двома ракетами по Харкову. "Близько 2 год ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання", - написав уTelegram глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

++09.10++

Володимир Зеленський візьме участь у тематичних дебатах високого рівня Генеральної асамблеєї ООН. Через безпекові ризики, пов'язані з виїздом Зеленського з України, виступ відбудеться через відеозв'язок. Це рішення ухвалено шляхом голосування, під час якого 101 держава-член підтримали його, Росія і ще шість держав проголосували проти, а 19 утрималися. Для дебатів Генасамблеї ООН це винятковий захід, адже такі виступи мають відбуватися безпосредньо у залі засідань у Нью-Йорку, пише AFP. Відеовиступи були дозволені як винятковий захід лише під час пандемії коронавірусу у 2020 та 2021 роках. Цьогоріч дебати відбудуться за традиційною процедурою і триватимуть з 20 до 26 вересня.

++09.00++

У ніч на 17 вересня поблизу Мелітополя згоріла російська військова база. "Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", - написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

++08.45++

Україна останнім часом публічно не вимагає у США високоякісної зброї, як-от системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Gray Eagle, проте переговори між сторонами на цю тему не припинилися, повідомляє виданняPolitico . "В останні тижні відбулося зрушення від гучних закликів до постачання систем протиповітряної оборони та винищувачів до тихіших переговорів", - стверджує газета з посиланнями на джерела. Видання пише, що обговорення питання про постачання Patriot, "перебуває на ранній стадії в міноборони США, і остаточне рішення ухвалюватиме президент Джо Байден".

++08.30++

Прем'єр Індії Моді засудив війну РФ в Україні

"Ми не перебуваємо в епосі війни", - сказав Нарендра Моді у Самарканді під час зустрічі з Путіним. За його словами, які наводить Reuters, у центрі уваги зараз повинні бути такі питання, як продукти харчування, добрива та безпека палива. Путін відповів, як повідомляють індійські ЗМІ, які перекладали слова президента РФ, що йому відома позиція Моді та занепокоєння, яке він постійно висловлює. За його словами, Росія робить усе можливе для найшвидшого завершення конфлікту. Але керівництво України відмовляється вести переговори.

Індія, як і Китай, відкидає санкції проти Росії. Оидві країни натомість збілишили закупівлі російської нафти та газу.

++07.55++

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка, повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. Також українські війська уразили дев'ять районів зосередження живої сили та військової техніки росіян, три опорних пункти, тиловий пункт управління та дві позиції зенітних ракетних комплексів, зазначають у генштабі. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони України на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один безпілотник РФ, додають у зведенні.

Водночас російські війська продовжують завдавати удари по території України, в тому числі по помешканнях мирних громадян і об'єктах цивільної інфраструктури за допомогою авіації, ракет і обстрілів з РСЗВ. За минулу добу РФ завдала чотири ракетних і 24 авіаційних ударів, а також здійснила 72 обстрілів з РСЗВ. Постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів у різних областях.

++07.45++

Очільниця міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс заявила, що AI була стривожена долею мирних жителів у Ізюмі ще у березні. Вона нагадала, що місто "зазнавало безжальних атак з боку російських військ" уже на четвертий день війни. За її словами, факти, що відкрилися напередодні, підтверджують найпохмуріші побоювання.

Читайте також: Катівні й масові поховання: страшний "спадок" окупації Харківщини

++07.30++

Виявлення масових поховань та камер катувань у звільненому Ізюмі підтверджує попередні припущення експертів про те, що звірства у Бучі були не окремим випадком воєнних злочинів, а скоріше частиною російських звірств на окупованих Росією територіях. Про це йдеться у черговому звіті американськогоІнституту вивчення війни (ISW) . У квітні 2022 року наукова співробітниця ISW Наталія Бугаєва заявила, що "Буча - це мікрокосм умисної терористичної кампанії Росії проти українців, що спостерігається".

Блінкен і Макрон засудили масові убивства в Ізюмі

++07.15++

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен у зв'язку з інформацією зі звільненого Ізюма заявив про необхідність посилити підтримку українського народу. "Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок та дітей в Ізюмі викликають жах і повинні посилити нашу підтримку мужніх українців, які прагнуть звільнити свою рідну країну. Ми виступаємо на боці України для притягнення до відповідальності (винних. - Ред.) у цих злочинах" , - наголостив Блінкен у Twitter.

++07.00++

Президент Франції Еммануель Макрон засудив факти масових вбивств і катувань в Ізюмі, виявлені після деокупації міста. "Я рішуче засуджую звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Нема миру без справедливості", - написав Макрон у Twitter.

Дивіться також: