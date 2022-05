24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини суботи, 21 травня (час київський).

РФ завдала ракетного удару по Рівненщині

++12.58++

Росія нанесла ракетний удар по об'єкту військової інфраструктури в Рівненській області, повідомив у відеозверненні голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Коваль. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються.

Орієнтовно з 10.30 до 12.30 в більшості областей України лунала повітряна тривога. Голова Вінницької ОВА Олег Борзов повідомив, що одну ракету протиповітряна оборона збила поблизу Немирова.

Інтерв'ю Зеленського: про переговори з Путіним і перемогу у війні

++12.46++

Україна більше не розглядає Росію як гаранта безпеки в новому договорі, повідомив в телеінтерв'ю президент Володимир Зеленський. "Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проєкт", - сказав він. За його словами, "Україна забагато хоче, а європейці занадто скептичні", тому відповідь знайдуть "десь посередині". "Нам потрібно, щоби в парламентах країн-гарантів проголосували за ратифікацію цього документа. Ми хочемо окремий міжнародний договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила", - наголосив Зеленський.

++12.31++

Президент України Володимир Зеленський вважає, що порядок денний його переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним залежатиме від часу їх проведення. "Я думаю, залежно від моменту, коли ми зустрічатимемося. Мета змінюється. Якби ми сьогодні зустрічалися, питання Маріуполя було би в адженді, а якщо ми будемо зустрічатися через два-три місяці, цього питання, може, і не буде. Якщо ми будемо зустрічатися сьогодні, то ми знаємо, що окуповано, що деокуповано, а якщо за два місяці, то не знаємо, в якому стані все буде", - сказав він в інтерв'ю в ефірі національного марафону. Зеленський запевнив, що до порядку денного точно входитимуть питання про обмін, деокупацію, зупинення війни та мир.

++12.18++

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення російських військ на позиції до 24 лютого. "Який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, я вважаю, що найцінніше - зберегти більше людей. Не треба бути дуже жадібними на цей момент. Є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися та сидять глибоко на деяких територіях. Я думаю, що вийти на лінію, яка була до 24 числа - це велика перемога", - пояснив він в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі національного телемарафону.

За словами Зеленського, це буде перший етап для завершення війни. "Другу частину я хотів би обговорити за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови була справедливість для нас", - сказав він. Справедливість - це повернення всіх земель України, додав Зеленський.

++12.06++

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемога у війні буде кривавою, в бою, але її завершення точно буде дипломатичним.

Володимир Зеленський

Таку думку він висловив в інтерв'ю ICTV з нагоди третьої річниці інавгурації, яке транслювали в ефірі національного марафону в суботу. "Не ми починали цю війну, але нам її закінчувати. Я можу сьогодні повторити ці слова, але зміст інший. Я думав дійсно, що закінчити можна суто діалогом. Я дійсно так вважав. Зараз я розумію, що закінчення також буде дипломатичним, саме закінчення. Зараз це як автомобіль: не бензиновий, і не електрокар, а гібрид. Тому і війна така - складна. І перемога буде дуже складна. Вона буде і кривава, точно в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії", - сказав він.

Читайте також: П'ять тисяч рижан вийшли на акцію за знесення пам'ятника військам СРСР

++11.50++

За даними Організації Об'єднаних Націй, з початку війни Україну покинули понад 6,4 мільйона громадян. Більшість переїхали до сусідніх країн: 3,4 мільйона - до Польщі, 943 тисячі - до Румунії, 627 тисяч - до Угорщини. Як пише німецька газета Die Welt із посиланням на Управління верховного комісара ООН у справах біженців, до Росії виїхали 888 тисяч українців.

++11.34++

За даними генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати РФ від початку війни склали близько 28850 осіб. За минулу добу найбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському напрямку, йдеться в повідомленні.

++11.22++

Вранці суботи Росія знову обстріляла прикордоння Сумської області. "Спостерігачі зафіксували 6 "приходів" в бік населеного пункту Кучерівка з території РФ", - повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Північ". Втрат серед особового складу та техніки немає.

Ексглава НАТО розкритикував підхід Німеччини до війни в Україні

++10.57++

Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Андерс Фог Расмуссен розкритикував обережний підхід Німеччини до війни в Україні.

Андерс Фог Расмуссен

Берлін "занадто нерішучий в постачанні важкого озброєння та санкційних заходах", цитує його в суботу, 21 травня, німецька газета Handelsblatt.

На його думку, найефективнішим засобом для припинення війни стане припинення фінансування "воєнної машини Путіна". "Безумовно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Проте, порівняно з ціною затяжної війни вона буде невеликою", - переконаний політик.

Читайте детальніше: Ексглава НАТО розкритикував підхід Німеччини до війни в Україні

++10.27++

Росія має проблеми через нестачу безпілотників у зв’язку з санкціями та їх збиттям українськими військами, повідомляється у зведенні розвідки Великобританії. Там ідеться, що РФ спробувала реалізувати в Україні концепцію "розвідувального удару", яку напрацювала в Сирії, що передбачає використання розвідувальних дронів для визначення цілей, які мають бути вражені бойовими літаками чи артилерією. Але через обмеження внутрішніх виробничих потужностей внаслідок санкцій Росії, ймовірно, не вистачає безпілотників для цього. Тому, за даними британської розвідки, російські літаки з екіпажем здебільшого і далі уникають польотів над українською територією через загрозу з боку українських зенітно-ракетних комплексів. "Якщо Росія продовжить втрачати безпілотники нинішніми темпами, можливості розвідки й спостереження російських сил ще більше погіршуватимуться, що негативно позначиться на оперативній ефективності", - йдеться у повідомленні.

++09.54++

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні постраждали більше 662 дітей: загинули 232 дитини, понад 430 поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Зокрема, 20 травня внаслідок ракетного удару РФ по міському палацу культури у Лозовій Харківської області поранення отримала 11-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли російськими збройними силами українських населених пунктів пошкоджені 1837 закладів освіти, з яких 172 зруйновані повністю. Всі цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Росія припинила постачання газу до Фінляндії

++09.22++

Російський "Газпром" припинив у суботу експорт газу до Фінляндії, повідомив оператор фінської газової системи.

Прапори Фінляндії та РФ

До цього РФ вимагала сплати за газ у рублях через санкції за повномасштабну війну проти України, втім у Гельсінкі такий варіант відкинули. Тепер протягом літнього сезону фінський державний постачальник газу Gasum забезпечуватиме споживачів із інших джерел трубопроводом Balticconnector, який з'єднує країну з газовою мережею сусідньої Естонії. До цього більшість газу, що використовується у Фінляндії, надходив із Росії, але на газ припадає лише близько 5 відсотків річного споживання енергії країною.

Читайте детальніше: Росія припинила постачання газу до Фінляндії

++08.48++

Литва відмовляється від російської електроенергії з 22 травня, повідомило міністерство енергетики країни. Таким чином, у Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електрики. "Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності, а й вираження нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансування російської військової машини", - зазначив міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

++08.02++

На Луганщині за добу 20 травня шестеро загиблих цивільних унаслідок обстрілів російською армією. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Дві людини загинули, троє були госпіталізовані внаслідок обстрілу росіянами школи, підвал якої жителі нових районів Сєвєродонецька використовували як укриття. Ще четверо осіб були вбиті в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Привіллі.

На околицях Сєвєродонецька продовжують точитися бої. За словами Гайдая, Гірську громаду щодня бомблять авіацією. "Плани ворога - оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній", - написав він у Telegram. Водночас заяви російського міністерства оборони про "взяття Луганської області під контроль найближчим часом" Гайдай назвав "нісенітницею для відводу очей росіян, щоб ті не розуміли реального стану справ про те, що їхнє військо програє".

Ранкове зведення генштабу

++07.33++

Російська армія планує відновити наступ у напрямку Ямпіль - Сіверськ із форсуванням річки Сіверський Донець. Там спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи та перекидання додаткових підрозділів, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Також у генштабі очікують посилення угруповання військ РФ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.

В окупованому Маріуполі на Донеччині РФ, за даними генштабу, почала роботу над відновленням порту, зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури. На Криворізькому та Миколаївському напрямках є ознаки розгортання додаткової артилерії, а на Волинському та Поліському - ознаки нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних із Україною районах.

++06.29++

З початку повномасштабної війни Росії проти Україні загинули вже 3838 мирних жителів, ще 4351 особа зазнала поранень, підрахувало управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). Найбільше загиблих (2119) та постраждалих (2381) - у Донецькій та Луганській областях. Найчастіше причинами смерті ставало застосування засобів вибухової дії з великою площею ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари, зазначили в ООН. Водночас у самому УВКПЛ наголошують, що справжнє число загиблих та постраждалих унаслідок агресивної війни Росії проти України значно вище за наведенні цифри.

++05.50++

Німеччина посилить співпрацю з українським міністерством освіти та науки, щоб школярі-біженці отримали можливість закінчити школу у ФРН. "Ми хочемо дати дітям і підліткам, які приїжджають до нас, не лише захист, а й перспективу", - заявила міністерка освіти та наукових досліджень Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) виданню Augsburger Allgemeine. Найкраще, якщо учні-біженці окрім уроків у німецьких школах матимуть доступ до дистанційних занять в Україні, додала вона.

++04.58++

Минулої доби втрати російських сил на півдні України зросли на 36 осіб, повідомляє оперативне командування "Південь". Крім того, українська армія знищила 3 танки Т-72 та одну одиницю реактивної системи залпового вогню "Град".

++03.40++

Російська сторона може завищувати кількість взятих у полон українських захисників "Азовсталі" - або з метою домовитися про обмін максимальної кількості російських військовополонених, або з наміром уникнути неприємного визнання того, що протягом такого тривалого часу облогу вдавалося відбивати лише "сотням" українських військових. Такі дані наводить американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War - ISW).

Крім того, російські сили, ймовірно, готуються до великого контрнаступу українців та затяжного конфлікту на південному напрямку, зазначають аналітики. Армія РФ могла трохи просунутися на північ, захід і південь від міста Попасна, щоб продовжити наступ на Сєверодонецьк з півдня, зазначає ISW.

++03.06++

Провідне рейтингове агентство Moody's знову знизило кредитний рейтинг України через агресивну війну Росії проти країни. Цього разу Moody's знизило рейтинг на один щабель до рівня Caa3, прогноз "негативний" - тобто можуть бути подальші зниження рейтингу. На початку березня агентство Moody's вже знижувало кредитний рейтинг України на два щаблі з B3 до Caa2. Причиною нинішнього повторного зниження рейтингу рейтингове агентство назвало "триваліший військовий конфлікт, ніж Moody's очікувало". Це підвищує ризик реструктуризації українського боргу та збитків для кредиторів з приватного сектора. Попри значну фінансову підтримку Україні з боку міжнародної спільноти, існує ризик того, що значне збільшення держборгу України виявиться "непосильним тягарем у середньостроковій перспективі", застерегли аналітики Moody's.

++02.50++

Канада надасть Україні додаткову позику в 250 мільйонів канадських доларів (184 мільйони євро), заявила міністерка фінансів Христя Фріланд. Кошти буде направлено Києву через спеціальний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ). Загалом за поточний рік фінансова допомога Канади Україні досягла 1,87 мільярда канадських доларів (1,37 мільярда євро). Канада має намір спільно з союзниками з Великої сімки (G7) продовжувати підтримувати Україну у боротьбі за захист суверенітету та демократії.

++00.49++

Четверо жінок із числа матерів та дружин українських військовослужбовців, які перебували на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, в рамках візиту до Стамбула зустрілися з патріархом Константинопольським Варфоломієм. Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів у своєму Telegram-каналі. Жінки створюють комітет захисту прав українських військовослужбовців, які потрапили в полон, додав він.

За словами Геращенка, завдання комітету - домагатися якнайшвидшого повернення українців на батьківщину та захистити їхні права, передбачені міжнародними конвенціями. Творці організації мають намір встановити контакт із російським комітетом солдатських матерів для об'єднання зусиль. Ініціаторки не уточнили, чи йдеться про створений у 1989 році Комітет солдатських матерів Росії або Союз комітетів солдатських матерів Росії, що з'явився в 1998 році.

++00.21++

Україна пропонує державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія має понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини, сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. "Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією. А й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь і знати, що буде покаране", - сказав він.

Читайте також: Бербок визнала труднощі з наданням Україні заморожених активів РФ

"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат", - пояснив далі Зеленський. За його словами, "на основі такого договору, російські кошти і майно, що перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані та спрямовані до спеціально створеного фонду, з якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію".

Читайте також: Як Білорусь відповідатиме за участь у війні в Україні?

"Це буде справді справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряда, які вона випустила по нас", - заявив Зеленський. За його словами, Україна пропонує державам-партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, звернення і фізичних, і юридичних осіб. "Уже розпочалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів. Світ уже про це говорить. Тож мають зробити. І починаємо такий спеціальний діалог із нашими партнерами", - сказав глава української держави. "Світ побачив, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами. Тому потрібно не просто використовувати ті можливості, які вже є, а й пропонувати нові. Це буде дієво", - переконаний Зеленський.