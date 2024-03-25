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РФ завдала ракетного удару по Одесі: троє поранених

Дмитро Шварц
25 березня 2024 р.

Внаслідок ракетного удару по Одесі поранення отримали три жінки. Є пошкодження цивільної інфраструктури. У понад 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

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Наслідки удару по Одесі, 15 березня 2024 року
Наслідки удару по Одесі, 15 березня 2024 рокуФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Російська Федерація ввечері понеділка, 25 березня, завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого поранення отримали три жінки. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

"Станом на зараз - троє постраждалих жінок. На щастя - поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють. Щодо ситуації з енергопостачанням: у Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія", - зазначив Кіпер.

За його словами, фахівці роблять "все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів".

Нагадаємо, що вдень 25 березня Росія вдарила двома балістичними ракетами по Києву, сили протиповітряної оборони (ППО) збили їх, проте уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Уламки однієї з ракет, випущених російськими військами, зруйнували частину центрального корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука у Печерському районі столиці. Поки відомо про 10 постраждалих внаслідок атаки. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, для цього удару по столиці України армія РФ використала новітні ракети "Циркон".

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