РФ завдала ракетного удару по Одесі: троє поранених

Внаслідок ракетного удару по Одесі поранення отримали три жінки. Є пошкодження цивільної інфраструктури. У понад 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

Російська Федерація ввечері понеділка, 25 березня, завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого поранення отримали три жінки. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

"Станом на зараз - троє постраждалих жінок. На щастя - поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють. Щодо ситуації з енергопостачанням: у Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія", - зазначив Кіпер.

За його словами, фахівці роблять "все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів".

Нагадаємо, що вдень 25 березня Росія вдарила двома балістичними ракетами по Києву, сили протиповітряної оборони (ППО) збили їх, проте уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах.

Уламки однієї з ракет, випущених російськими військами, зруйнували частину центрального корпусу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука у Печерському районі столиці. Поки відомо про 10 постраждалих внаслідок атаки. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, для цього удару по столиці України армія РФ використала новітні ракети "Циркон".