РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу: палає нафтобаза

195-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 6 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 6 вересня (час київський).

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Україна вимагає від РФ надати гуманітарний коридор для евакуації громадян з населених пунктів навколо Запорізької атомної електростанції. Про це віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила в ефірі французького телеканалу LCI. За її словами, Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори, але Україна продовжує спроби вивезення людей у безпечні місця.

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Байден проти визнання Росії спонсоркою тероризму

Президент США Джо Байден виступає проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Як повідомляє агенція Reuters, відповідаючи У Білому домі на запитання журналістів, чи слід визнавати Росію спонсоркою тероризму, Байден сказав: "Ні".

На визнанні РФ спонсоркою тероризму давно наполягає Україна. Підтримують це рішення і в Конгресі США. Водночас опір йому чинить Державний департамент США.

Читайте докладніше: Байден проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

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Західні санкції проти РФ за війну в Україні можуть призвести до того, що російська економіка зможе повернутися до рівня 2021 року лише до кінця десятиліття. Як повідомляє Bloomberg, такого висновку дійшли автори закритої доповіді, підготовленої для уряду РФ. За їхніми підрахунками, в найближчий рік-два російська економіка продовжить падіння. Всі сценарії, представлені у доповіді, передбачають посилення тиску санкцій на Росію.

Тим часом фінський Центр досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA), проаналізувавши дані щодо експорту Росією нафти, газу та кам'яного вугілля з 24 лютого до 24 серпня, дійшов висновку, що доходи РФ від експорту енергоресурсів значно перевищили витрати на війну проти України. За оцінками організації, за цей період Росія отримала від продажу енергоресурсів 158 мільярдів євро, в той час як на війну витратила 100 мільярдів. Найбільшим покупцем російських вуглеводнів був Європейський Союз, який витратив на них 85 мільярдів євро, на другому місці - Китай з 35 мільярдами євро. Другим найбільшим покупцем російських енергоресурсів серед країн світу була Німеччина - 19 мільярдів євро.

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Росія через міжнародні санкції має проблеми з підтримкою розвідувальних безпілотних літальних апаратів, повідомляє в щоденному звіті міністерство оборони Великобританії з посиланням на власну розвідку. Там ідеться, що 5 вересня російські солдати здійснили 27 вильотів над західним берегом Дніпра порівняно з середнім показником у 50 вильотів на день в серпні. Розвідники зазначають, що останніми роками Росія відводить все помітнішу роль дронам для виявлення цілей для ударів артилерії. "З огляду на бойові втрати, ймовірно, Росія намагається зберегти запаси безпілотників, що посилюється браком компонентів через міжнародні санкції. Обмежена доступність розвідувальних дронів, ймовірно, погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операціям", - ідеться в повідомленні.

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Генеральний штаб Збройних сил України стверджує, що загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабної війни перевищили 50 тисяч осіб. Найбільших втрат в особовому складі та техніці Росія зазнала на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні генштабу.

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Внаслідок ранкових ударів по Харкову постраждав багатоповерховий будинок в Київському районі - центральній частині міста. Про це повідомляє мер Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Поки госпіталізованих немає.

Внаслідок нічного ракетного удару по Харкову в Індустріальному районі пошкоджена двоповерхова будівля та зруйнований приватний житловий будинок, в якому загинула 73-річна жінка. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, минулої доби внаслідок обстрілів з боку російської армії загинули двоє чоловіків у Золочеві.

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РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу: палає нафтобаза

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу виникла сильна пожежа на нафтобазі. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, на місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з'ясовуються.

++09.40++

З початку року з Росії виїхали понад 400 тисяч людей

У першому півріччі 2022 року з Росії виїхали за кордон 419 тисяч осіб - вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли країну залишили 202 тисячі людей.

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Торік у першому півріччі в Росії фіксували міграційний приріст у 114 тисяч осіб, а цього року зафіксоване міграційне зменшення в 97 тисяч осіб.

Зокрема, цього року з РФ до країн СНД виїхали 368 тисяч осіб, а повернулися 294 тисячі. Міграційний відтік склав 73 тисячі осіб проти приросту на 111 тисяч 2021 року. До інших країн виїхали трохи більше 50 тисяч людей, а повернулися 27 тисяч - мінус 23 тисячі осіб проти приросту на 2,5 тисячі минулого року.

Читайте детальніше: З початку року з Росії виїхали понад 400 тисяч людей

++09.26++

Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) вважає, що Росія більше не постачатиме газ до Європи трубопроводом "Північний потік". "Українським газопроводом ще надходить трохи газу, але відновлення "Північного потоку-1" не входить до сценаріїв, які я собі уявляю", - сказав політик в ефірі телеканалу ZDF.

Читайте також: "Газпром" зупинив "Північний потік" на невизначений термін

++09.12++

Минулої доби внаслідок обстрілів з боку РФ Донеччини поранень зазнали четверо мирних жителів. Вночі російська армія завдала ракетного удару по Курахівській гімназії №2. Одне крило чотириповерхової будівлі гімназії знищене, пошкоджені прилеглі житлові багатоповерхівки. Жертв немає.

Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, це вже 274-а школа в області, обстріляна російськими солдатами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Всього за пів року на Донеччині пошкоджень зазнали 615 закладів освіти.

++08.57++

Армія РФ завдала ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомляє мер міста Олександр Вілкул. Ніяких подробиць щодо об'єктів ураження поки немає.

++08.42++

У Німеччині пройшли акції проти високих цін на енергоносії

В Лейпцигу ввечері 5 вересня пройшли демонстрації проти енергетичної та соціальної політики федерального уряду Німеччини.

Фото: Christian Mang/REUTERS

У мітингах взяли участь до чотирьох тисяч людей від Лівої партії та вкрай правих груп, наприклад, Freie Sachsen ("Вільна Саксонія"), визнаної в ФРН правоекстремістською та антиконституційною. Протестувальники вважають недостатніми останні заходи уряду у відповідь на різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування щодо допомоги населенню обсягом 65 мільярдів євро. Співголова Лівої партії назвав це "несерйозним пакетом" і закликав продовжувати тиск на уряд.

Читайте детальніше: У Німеччині відбулися акції проти високих цін на енергоносії

++08.20++

Російська армія знову обстріляла вночі Нікопольський район Дніпропетровської області. "Тричі накрили район "Градами". У Нікополі завдали удар по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. У місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2000 сімей", - написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.

++08.02++

Армія РФ обстріляла Індустріальний район Харкова. Про це вночі повідомив мер міста Ігор Терехов. "В одному випадку потрапляння в приватний житловий будинок. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих", - написав він у Telegram.

++07.49++

Збройні сили України (ЗСУ) відбили 5 вересня спроби наступу російської армії в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах Московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ за добу завдала трьох ракетних і понад 35 авіаційних ударів, а також здійснила близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ніч на вівторок розпочалась з ракетних ударів по цивільних об'єктах у Бахмуті та Костянтинівці.

Сили протиповітряної оборони збили керовану крилату ракету над Миколаївською областю. ЗСУ вразили декілька взводних опорних пунктів, п'ять позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею РФ.

++07.26++

Єврокомісія запропонує Україні п'ять мільярдів євро макфрофіну

Європейський Союз готовий надати Україні ще п'ять мільярдів євро, повідомила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ситуація в Україні все ще потребує нашої неослабленої підтримки. До 10 мільярдів євро, які ми надали на даний момент, ми запропонуємо на додаток ще п'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня. ЄС буде на боці України стільки, скільки потрібно", - написала вона в Twitter після засідання Ради асоціації Україна - ЄС.