Комбінований удар РФ по Дніпру: 4 загиблих, 27 постраждалих

Комбінований удар РФ по Дніпру: 4 загиблих, 27 постраждалих3 липня 2024 р.
Війська РФ зранку середи, 3 липня, вдарили трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 і п'ятьма ударними дронами типу Shahed по Україні.
Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), основною ціллю окупантів була Дніпропетровщина.
Протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити один із трьох "Іскандерів-К", всі чотири Х-59, всі "шахеди" та один розвідувальний дрон "Орлан-10".
Серед постраждалих у Дніпрі - підліток
Внаслідок комбінованого удару в Дніпрі четверо загиблих і 27 постраждалих, зокрема дівчина-підліток. З них 11 - госпіталізовані, двоє - у важкому стані.
"Сталося кілька пожеж. Є руйнування", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. За даними "Суспільного", пошкоджений торговельний центр, загоряння виникло біля одного з медичних закладів.