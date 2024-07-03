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Комбінований удар РФ по Дніпру: 4 загиблих, 27 постраждалих

Анастасія Шепелева
3 липня 2024 р.

Росія зранку вдарила по Дніпру ракетами та дронами. Є жертви та важко поранені. Сталися пожежі й руйнування.

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Рятувальники на місці російського удару в Дніпрі у квітні 2024
Рятувальники на місці атаки РФ у Дніпрі в квітніФото: facebook.com/zelenskyy.official/posts

Війська РФ зранку середи, 3 липня, вдарили трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 і п'ятьма ударними дронами типу Shahed по Україні.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), основною ціллю окупантів була Дніпропетровщина.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити один із трьох "Іскандерів-К", всі чотири Х-59, всі "шахеди" та один розвідувальний дрон "Орлан-10".

Серед постраждалих у Дніпрі - підліток

Внаслідок комбінованого удару в Дніпрі четверо загиблих і 27 постраждалих, зокрема дівчина-підліток. З них 11 - госпіталізовані, двоє - у важкому стані.

"Сталося кілька пожеж. Є руйнування", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. За даними "Суспільного", пошкоджений торговельний центр, загоряння виникло біля одного з медичних закладів. 

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