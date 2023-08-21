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РФ завдала 29 авіаударів за добу: є загиблі та поранені

Ольга Журавльова
2 год. тому

Росія обстріляла цивільну інфраструктуру на Півдні та Сході України. На Херсонщині є загиблі та поранені.

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Пошкоджена будівля у Херсоні
Обстріли на Херсонщині забрали життя двох людейФото: via REUTERS

Протягом минулої доби Росія завдала 29 авіаційних ударів та здійснила 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах України та позиціях Збройних сил України. Про це зранку у понеділок, 21 серпня, інформує генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

На фронті упродовж добі відбулося понад 25 боєзіткнень.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів  по всій території України залишається високою, попереджують в генштабі.

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Загиблі на Херсонщині, обстріли Сумської та Донецької областей

Упродовж минулої доби через удари РФ дві людини загинули, ще троє дістали поранень на Херсонщині. Військова адміністрація зафіксувала 78 обстрілів у області.  По місту Херсон було випущено 47 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Також протягом 21 серпня росіяни поранили сім жителів Донеччини: троє - у Часовому Яру, двоє - у Красногорівці, та по одному - у Петрівці та Авдіївці.

Натомість на Сумщині місцева влада повідомила про 14 обстрілів та 56 вибухів. За попередньою інформацією, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Станом на 21 серпня 2023 року, за офіційною інформацією Офісу генпрокурора України, 503 дитини загинули та понад 1115 отримали поранення через агресію РФ.

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