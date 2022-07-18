РФ застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет - Зеленський

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями понеділка, 18 липня (час київський).

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Близько третьої ночі в понеділок мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про черговий масований обстріл міста військами РФ. "Лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10", - написав він. Інші подробиці поки не відомі.

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Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні на Facebook:

На Сіверському напрямку російські солдати періодично здійснюють повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій ЗСУ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку РФ намагається не допустити просування українських солдатів у бік державного кордону, здійснюючи обстріли в районах Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине.

На Слов'янському напрямку російська армія обстріляла з артилерії райони Новомиколаївки, Дібровного, Костянтинівки, Богородичного, Мазанівки, Курульки, Чепіля, Вірнопілля, Нової Дмитрівки та інших. Завдала авіаудару неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку РФ обстріляла цивільну та військову інфраструктуру в районах Донецького, Сіверського, Верхньокам'янського, Григорівки, Івано-Дар'ївки, Спірного та інших. Штурмові дії в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки ЗСУ успішно відбили .

. На Бахмутському напрямку російські солдати відійшли після безуспішного штурму в районах Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС . Неподалік Берестового вони завдали ракетно-авіаційних ударів.

. Неподалік Берестового вони завдали ракетно-авіаційних ударів. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗСУ обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Всі спроби штурмів в районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар українські військові відбили , росіяни з втратами відійшли.

, росіяни з втратами відійшли. На Південнобузькому напрямку тривають обстріли з застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. РФ завдала авіаудару біля Потьомкиного.

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Президент України Володимир Зеленський висловився за активізацію призначення керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення. Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування", - сказав він про САП.

Про НАБУ Зеленський додав: "Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника. Доручив премёєр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу".

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РФ застосувала проти України понад три тисячі крилатих ракет

Від початку війни Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет, повідомив у відеозверненні за підсумком 144-го дня війни український президент Володимир Зеленський.

Він також прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про "судний день" в разі нападу на анексований Крим, назвавши її "не дуже тверезою". "Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні - у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга". 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав. Уже тоді Росія йшла цим шляхом - до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - сказав Зеленський.

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