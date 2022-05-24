24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за 24 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 25 травня (час київський).

Ранкове зведення генштабу

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РФ активізувала використання авіації для підтримки наступу наземного угруповання, йдеться у ранковому зверненні генерального штабу Збройних сил України. "Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак", - ідеться у повідомленні. Також із території Росії продовжуються артилерійські та мінометні обстріли Сумської області. "На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки і Новомихайлівки", - повідомляє генштаб.

Російські військові ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька Луганської області. Там тривають бойові дії. За артилерійської та авіаційної підтримки РФ веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман у Донецькій області. Також росіяни здійснили чергові безуспішні спроби наступу в районі Тернової та взяття під контроль Пасіки на Харківщині. "На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат", - повідомляє генштаб.

РФ запустила чотири ракети по Запоріжжю

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Близько п'ятої ранку в середу російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Одну з них протиповітряна оборона збила. "На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні. Місце удару не розголошується.

Крім того, на Запорізькому напрямку РФ не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів як позицій українських військ, так і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе.

В окупованому Мелітополі повністю відключили зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки РФ на Херсонський напрямок. У Мелітопольському районі росіяни повезли в кримському напрямку 15 зерновозів. В окупованому Бердянську також почали фіксувати проблеми зі зв'язком та інтернетом. Виїзд з міста росіяни заблокували бетонними плитами. В місті запроваджують "рублеву зону", зокрема, пенсіонерам виплачуватимуть пенсію в російських рублях.

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Внаслідок обстрілів російськими військами Донеччини 24 травня загинули 12 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram. Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Для Луганської області настали найважчі часи за 8 років війни, окупанти наступають одночасно у всіх напрямках, знищуючи регіон. Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "(...) Орки знищують наші міста, трощать усе навколо. Сєверодонецьк - ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами" , - написав Гайдай. Він зазначив, що російські війська наступають на Луганщині за всіма напрямками одночасно. Зокрема, вони атакують північнодонецький напрямок, у Горській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Камишевахи, а також ведуть штурмові дії в районі Білогорівки.

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Делегації Фінляндії та Швеції очікуються в Анкарі для проведення переговорів щодо вступу цих держав у НАТО. Про це повідомляє турецьке МЗС. Туреччина є єдиним членом Північноатлантичного альянсу, котрий блокує цей процес.

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Російська армія, імовірно, відмовилася від зусиль з завершення одного великого оточення українських військ на сході та намагається натомість оточити кілька невеликих скупчень військ ЗСУ у Донецькій та Луганській областях: район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне та Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) та навколо українських укріплень в Авдіївці. Про це повідомляє американський Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні за 24 травня.

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МЗС Китаю заявив, що за нинішніх умов необхідно у найкоротші терміни сформувати "зелений коридор" для забезпечення експорту зерна з Росії та України. "У нинішній ситуації міжнародне співтовариство має сприяти припиненню вогню якнайшвидше, щоб забезпечити зелений коридор для експорту зерна з Росії та України", - заявив китайський міністр закордонних справ Ван І у розмові у форматі відеоконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

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Британський військовий аналітик, професор Майкл Кларк заявив в ефірі Sky News, що очікує на повне оточення Сєвєродонецька у найближчі 1-2 дні. За його словами, РФ "вкладає усі сили у цю конкретну частину фронту". Він зазначив, що зараз російські війська оточили місто. І хоча оточення не повне, дії російських військових дуже ефективні.

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Події в Україні, можливо, стали початком світової війни, вважає американський фінансист та мільярдер Джордж Сорос. "Вторгнення, можливо, стало початком Третьої світової війни, і наша цивілізація може її не пережити", - заявив він, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Мета санкцій з боку США - припинити воєнне вторгнення в Україну, зокрема, шляхом позбавлення Росії переваг участі у глобальній економіці, заявила глава міністерства торгівлі США Джина Раймондо на Всесвітньому економічному форумі у- Давосі. "Вони мають бути позбавлені переваг, які дає глобальна економіка та глобальний економічний порядок на тривалий час. Ці експортні обмеження не зникнуть найближчим часом", - зазначила Раймондо.

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Угорщина запровадила режим НС

В Угорщині з 25 травня починає діяти режим надзвичайного стану. Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. За його словами, цей крок допоможе захистити Угорщину від економічних наслідків російської агресії проти України. "Світ стоїть на порозі економічної кризи", - заявив глава уряду у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook. - Угорщина має залишитися осторонь цієї війни і захистити фінансову безпеку своїх сімей".

Водночас режим НС дозволяє Орбану правити шляхом видання указів. Під час дії режиму НС, пов'язаному з коронавірусом, Оран видавав укази на скасування законодавчих актів задля скорочення фінансування громад, у яких до влади на місцевих виборах приходили опорзиційні політики.

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Світлодарськ Донецької області перейшов під контроль самопроголошеної "Луганської народної республіки". Як заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, підрозділи Збройних сил України залишили Світлодарськ, щоб уникнути оточення окупаційними військами та значних втрат.

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США не продовжать ліцензію, що дозволяє власникам російських суверенних облігацій отримувати виплати від Росії у доларах. Про це повідомляє міністерство фінансів країни. Термін дії генеральної ліцензії мінфіну США №9С, про яку йдеться, спливає 25 травня о 7.01. Закінчення ліцензії означатиме, що Росія не зможе заплатити власникам своїх паперів у доларах в інших валютах - принаймні у США.

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Херсонщину залишила половина населення

На вулицях окупованого росіянами українського Херсона

Територію Херсонської області, окупованої російськими військами, залишили 50 відсотків її мешканців, заявив в ефірі телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. За його словами, ті, хто виїхав, "не хочуть жити в окупації". За даними Лагути, російська сторона перешкоджає виїзду жителів Херсонської області у напрямку до територій, підконтрольних Києву.

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Українські військові на фронті уже використовують гаубиці Caesar, повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. "Гаубиці Caesar уже на передовій", - написав Залужний у Facebook. Він розповів, що гаубиця Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на віддаленні 20 кілометрів і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані розташовані артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

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У липні Швейцарія організує конференцію донорів для відбудови України. Як повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс під час Всесвітного економічного формуму в Давосі, разом з українським колегою Зеленським вони відправили запрошення 40 країнам та 18 міжнеароднеим організаціям, пише Reuters.

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