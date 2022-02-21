РФ заявила про знищення на кордоні українських "диверсантів", Київ заперечує

Керівник Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації Олександр Бортніков заявив, що в ніч на 21 лютого, дві диверсійно-розвідувальні групи з України вийшли на кордон з Росією та були знищені. Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ у понеділок, 21 лютого.

"Дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон із РФ у Луганській області та Маріуполі. У результаті бою, дві ці диверсійні групи були знищені. Один український військовослужбовець взятий у полон", - заявив Бортніков.

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Державна прикордонна служба України (ДПСУ) назвала заяву силових структур Росії фейком. "Жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті прикордонників.

Також зазначається, що офіційно російська сторона не інформувала Україну про будь-яку нестандартну ситуацію, яка могла статися на кордоні, до того ж, пов’язану з застосуванням зброї. "Такі повідомлення є ніщо інше як провокація", - наголошують в ДПСУ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також прокоментував заяву російських силовиків у себе в Twitter. "Категорично спростовую дезінформацію РФ. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - написав він.

Ескалація на Донбасі

Ескалація на Донбасі різко трапилась 17 лютого. Відтоді загинули двоє українських військовослужбовців, семеро зазнали поранень.

18 лютого ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольних Києву територіях оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до Ростовської області РФ дітей, жінок і людей похилого віку. Як виявилось, відповідне відеозвернення вони записали ще 16 лютого - до загострення ситуації. Також вони оголосили загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України.

19 лютого російські слідчі порушили кримінальну справу через нібито обстріл прикордонної території Ростовської області з боку України, а 21 лютого ФСБ заявила, що снаряд з території України начебто зруйнував прикордонний пост у Ростовській області. Україна такі заяви називає відвертою брехнею і свідомою провокацією.

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації та надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, продовжує накопичувати війська біля українських кордонів. Україна відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі та підготовку до нападу.