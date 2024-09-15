РФ заявила про збиття 30 українських дронів у 8 областях

Міноборони РФ заявило про збиття 30 українських дронів - над Брянською, Курською, Смоленською, Орловською, Бєлгородською, Калузькою, Ростовською та Рязанською областями.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про нібито збиття 36 українських безпілотників літакового типу в ніч на неділю, 14 вересня.

"Черговими засобами ППО знищено 29 українських безпілотних літальних апаратів, з яких: 15 збиті над територією Брянської області; п'ять - над Курською областю; чотири - над Смоленською областю; два - над Орловською областю та по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької та Ростовської областей", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

У неділю зранку російське військове відомство заявило про нібито збиття ще одного українського дрона у Рязанській області.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін у Telegram заявив про збиття двох безпілотників, додавши, що руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків немає. Також він закликав місцевих жителів не наближатися до уламків дронів.

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Також про збиття дронів без руйнувань та постраждалих повідомили губернатори Калузької (Владислав Шапша), Ростовської (Василь Голубєв), Орловської (Андрій Кличков) та Брянської (Олександр Богомаз) областей.

У вечірньому зведенні за 14 вересня міноборони Росії також заявляло про знищення українського безпілотника над акваторією Чорного моря.

Україна не коментувала ці заяви.